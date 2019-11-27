«Надо объединиться всем миром!»: Актриса Елена Волхонская объявила акцию в помощь пострадавшим от наводнения в Иркутске

Актриса Елена Волхонская, исполнительница одной из главных ролей в ироническом детективе «Рая знает все!», объявила акцию в помощь пострадавшим от наводнения жителям Иркутской области. Об этом она рассказала «Комсомольской правде – Нижний Новгород».

- Меня очень глубоко тронула эта катастрофа. Поражает собственное бессилие и бессилие людей в целом в таких ситуациях. После печальных новостей я сразу же стала искать способы, как помочь пострадавшим. Нашла волонтеров, которые живут там и руководят всем процессом, - вспоминает Волхонская. - Там очень тяжёлая ситуация, много одиноких стариков, многодетных семей, малообеспеченных граждан. Они бросили все силы и дотации государства на ремонт, решение жилищного вопроса ещё летом, многие просто не успели запастись тёплой одеждой на зиму. А температура зимой в Тайшете опускается и ниже 40 градусов.

Актриса Елена Волхонская объявила акцию в помощь пострадавшим от наводнения в ИркутскеФото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

Паводок, прошедший по Иркутской области этим летом, превратился в настоящую катастрофу. Более 4 тысяч домов оказались под водой – беда коснулась более 11 тысяч местных жителей. Кто-то остался без крова, кто-то потерял хозяйство, которым жил, многим понадобилась помощь врачей.

Люди до сих пор нуждаются в поддержке – у некоторых даже нет теплой одежды, а ведь впереди зима.

Нижегородцы тоже не остаются в стороне.

- Все неравнодушные люди могут помочь, присылая тёплые вещи в эпицентр стихийного бедствия в Тайшете Иркутской области, где сейчас её ждут люди. Последствия стихийного бедствия такого масштаба можно преодолеть только вместе. Надо объединиться всем миром! - уверена актриса.

КОНКРЕТНО

Жителям Иркутской области нужны теплые вещи – новые или в отличном состоянии:

Мужские и женские зимние куртки, женские и мужские сапоги, мужские зимние кроссовки, спецробы, зимние детские сапоги, валенки с калошами, детские куртки, зимние теплые костюмы для взрослых и детей, детские спортивные костюмы и спортивные костюмы на мужчин.

Выслать все это можно по адресу: Иркутская область, Тайшетский район, село Заречное, улица Ленина, д.79 на имя Кирпиченко Николая Геннадьевича.