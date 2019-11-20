Провал на Архангельской заделали после жалоб нижегородцев в соцсетях

Крупный провал асфальта на улице Архангельской в Канавинском районе Нижнего Новгорода заделали после жалобы местного жителя. Сообщение он отправил в личные сообщения «ВКонтакте» аккаунту городской администрации.

- Добрый день! Между домами по адресу Архангельская, 17 – Архангельская, 22 – Архангельская, 20 – на дороге произошел размыв и провал асфальта. Его огородили, но яма увеличивается. Ограждение уже оказалось внутри ямы. Там ходят люди, бегают дети, ездят машины, но уже месяц ничего не делается, а провал все увеличивается! – написал горожанин.

Городские власти оперативно отреагировали на жалобу. Сейчас на месте образовавшегося провала – аккуратная заплатка из свежего асфальта, а дорога снова стала безопасной.

Напомним, не так давно с похожей проблемой обращались жители улицы Никиты Рыбакова - там из-за старого проваленного асфальта детям приходилось выходить на проезжую часть.