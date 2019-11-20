2019-11-20T11:21:48+03:00
Происшествия

40 противотанковых снарядов нашли на стройке в Дзержинске

К счастью, опасности они не представляли
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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40 противотанковых снарядов нашли на стройке в Дзержинске40 противотанковых снарядов нашли на стройке в ДзержинскеФото: ГУ МЧС по Нижегородской области
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Целый склад боеприпасов обнаружили на строительной площадке под Дзержинском. Об этом «Комсомольской правде» - Нижний Новгород» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

- 19 ноября 2019 года в единую диспетчерскую службу поступило сообщение о том, что при проведении земляных работ на Заревской объездной дороге обнаружены 40 предметов, напоминающих снаряды, - рассказали в пресс-службе ведомства.

На место происшествия сразу же выехали службы экстренного реагирования, которые оцепили территорию. Эвакуация не потребовалась – эксперты сразу определили, что противотанковые 125-миллиметровые снаряды не имеют взрывателей, а значит, угрозы не представляют.

- В настоящее время решается вопрос о дальнейшей утилизации снарядов, - добавили в пресс-службе ГУ МЧС России по Нижегородской области. - На месте обнаружения работали пятеро спасателей и одна единица техники.

ИСТОЧНИК KP.RU

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