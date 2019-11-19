Тротуар на улице Никиты Рыбакова привели в порядок

Тротуар на улице Никиты Рыбакова в Сормовском районе Нижнего Новгорода привели в порядок после обращения местных жителей в социальных сетях.

- Просим вас обратить внимание на ужасное состояние тротуара, по которому каждый день в детские сады и школу ходят сотни детей! – обратился к чиновникам горожанин. – Разбитый участок находится в Сормовском районе на улице Никиты Рыбакова, возле дома №6. Рядом расположены сразу два корпуса детского сада №101 и школа №77. Из-за того, что тротуар разбит, приходится выходить на проезжую часть, а это очень опасно! И никто не обращает внимания на эту дорогу уже третий год.

Но на этот раз власти не остались равнодушными к обращению – тротуар оперативно отремонтировали, и сейчас там новый ровный асфальт.