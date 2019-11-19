2019-11-19T10:30:47+03:00
Происшествия

Дебаркадер частично затонул в Нижнем Новгороде

Никто не пострадал, однако произошел разлив топлива
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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Дебаркадер частично затонул в Нижнем НовгородеДебаркадер частично затонул в Нижнем НовгородеФото: ГУ МЧС по Нижегородской области
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Один из дебаркадеров, расположенных на реке Оке близ улицы Марата в Канавинском районе, оказался частично подтоплен. Об этом «Комсомольской правде» - Нижний Новгород» сообщили в Центре управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по региону.

На место происшествия незамедлительно выехала оперативная группа местного пожарно-спасательного гарнизона и оперативная группа ЦУКС ГУ МЧС России по Нижегородской области. Как выяснилось, подтопленный дебаркадер является двухэтажным. Под воду ушел первый этаж, а вот второй не пострадал.

- Дебаркадер не эксплуатировался, погибших и пострадавших в результате происшествия нет. – отметили в пресс-службе ведомства, добавив, что произошел разлив топлива, но угроза возгорания отсутствует. Обстоятельства происшествия в настоящее время устанавливаются, проводятся работы по ликвидации его последствий. На месте работают 25 спасателей и 7 единиц техники.

ИСТОЧНИК KP.RU

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