Дебаркадер частично затонул в Нижнем Новгороде

Один из дебаркадеров, расположенных на реке Оке близ улицы Марата в Канавинском районе, оказался частично подтоплен. Об этом «Комсомольской правде» - Нижний Новгород» сообщили в Центре управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по региону.

На место происшествия незамедлительно выехала оперативная группа местного пожарно-спасательного гарнизона и оперативная группа ЦУКС ГУ МЧС России по Нижегородской области. Как выяснилось, подтопленный дебаркадер является двухэтажным. Под воду ушел первый этаж, а вот второй не пострадал.

- Дебаркадер не эксплуатировался, погибших и пострадавших в результате происшествия нет. – отметили в пресс-службе ведомства, добавив, что произошел разлив топлива, но угроза возгорания отсутствует. Обстоятельства происшествия в настоящее время устанавливаются, проводятся работы по ликвидации его последствий. На месте работают 25 спасателей и 7 единиц техники.