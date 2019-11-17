2019-11-17T15:54:36+03:00
Происшествия

«Глаза с обводкой, на ушах кисточки»: В Нижегородской области объявлено вознаграждение за пропавшего кота

Питомец сорвался со шлейки во время прогулки вдоль трассы [фото]
Анна МИГАЛОВА
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Кот убежал в лес на границе Кстовского и Лысковского районов 25 октября.Кот убежал в лес на границе Кстовского и Лысковского районов 25 октября.Фото: СОЦСЕТИ
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Хозяева разыскивают своего кота, сорвавшегося со шлейки во время прогулки вдоль трассы и убежавшего в лес. Тому, кто найдет питомца и вернет в семью, светит денежное вознаграждение в размере 20 тысяч рублей.

Владельцам животного пришлось уехать, поэтому поиски питомца ведут дистанционно. Фото: СОЦСЕТИ

Владельцам животного пришлось уехать, поэтому поиски питомца ведут дистанционно.Фото: СОЦСЕТИ

По словам владельцев сбежавшего пушистика, все случилось 25 октября на трассе М-7 на границе Кстовского и Лысковского районов рядом с воинской частью.

- Мы ехали на машине из Москвы в Ижевск, остановились отдохнуть. Он сорвался с шлейки и убежал. Искали его сутки в лесу и днем, и ночью. Пришлось нам уехать. Теперь ищем его дистанционно, даем объявления на сайты потеряшек и в сети, - сообщается в паблике «Нижний Новгород [Без цензуры]».

Хозяева вместе с этим малышом ехали на машине из Москвы в Ижевск. Фото: СОЦСЕТИ

Хозяева вместе с этим малышом ехали на машине из Москвы в Ижевск.Фото: СОЦСЕТИ

К поискам уже подключились местные жители, которые расклеивают объявления о пропаже кота и ходят в лес в надежде найти потеряшку. Однако тщетно.

- Мы очень надеемся, что он выйдет к людям. Они увидят наше объявление и откликнуться. Мы очень нуждаемся в вашей помощи, - обратились хозяева ко всем неравнодушным. - Пожалуйста, если вы видели похожего кота, позвоните нам по телефонам 8-916-495-60-57 и 8-916-183-43-42. Кот британский шиншилловый (светло-серый), хвост с яркими черными полосками, кончик хвоста черный, глаза зеленые с черной обводкой, на ушах маленькие кисточки. Не кастрированный.

ИСТОЧНИК KP.RU

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