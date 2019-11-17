«Накинулись и начали рвать»: Две крупных собаки растерзали таксу на глазах у хозяев

Дикая история приключилась в поселке Неклюдово Нижегородской области днем 14 ноября. Там хозяйские собаки внушительных размеров набросились на кроличью таксу, а заодно покалечили его владелицу.

- Собака была на поводке. Вдруг неожиданно появились два огромных пса, вероятно, бойцовских пород. Без поводка, намордника… - говорится в паблике «Типичный Нижний».

Две огромных собаки внезапно налетели на песика и принялись кусать.Фото: СОЦСЕТИ

На своей странице «Вконтакте» пострадавшая Наталья Мальцева в подробностях рассказала, как все было. По ее словам, в тот день стояла прекрасная погода, поэтому захотелось прогуляться с пушистым другом до железной дороги.

- Перемещаясь, я осматривалась. Ни одной живой души видно не было. Около 13 часов на мою собаку накинулись две собаки (одна черная, очень агрессивная, вторая белая) и начали рвать моего пса. Я пыталась его как-то отбить, - вспоминает нижегородка.

Баксик тяжело отходит после нападения агрессивных собак. По словам хозяйки, пес ничего не ест.Фото: СОЦСЕТИ

Однако в попытках защитить малыша сама пострадала, упав на дорогу. В тот момент появился хозяин агрессивной парочки. Он попытался помочь Наталье подняться. Она в свою очередь умоляла мужчину оттащить своих псин от ее Баксика.

- Сейчас отведу их домой и помогу вам подняться, - бросил незнакомец да так и не вернулся.

Слава богу, с собой у владелицы таксы был мобильный телефон. Женщина позвонила супругу, который находился дома, чтобы тот пришел на подмогу. Самостоятельно пенсионерка встать на ноги уже не могла.

Ветеринарам понадобилось четыре часа на обработку ран.Фото: СОЦСЕТИ

- В результате лечебница. У собаки множество ран, распорото брюхо. Операция. Четыре часа ветврачи обрабатывали и зашивали пса. Собака не встает, не ест, - жалуется Наталья. - Восстановление будет долгим, если выживет. У меня самой сильная боль в спине. Не могу нормально сесть, лечь, повернуться. Нахожусь на обезболивающих.

Как «Комсомольской правде» рассказала дочка пострадавшей Ирина Цыкунова, мама госпитализирована с травмой позвоночника.

- Она обратилась в больницу с болями в спине. Предварительно у нее компрессионный перелом поясничного позвонка. Подробнее пока не знаем - врача до понедельника нет, - пояснила собеседница «Комсомолки».

Кстати, в тот злополучный день, сразу после нападения собак, пенсионерка позвонила не только мужу, но и дочке.

- Звонит мне, плачет. Так и так. Собаки напали. Упала, не могу встать. Папе позвонила, он за ней пришел. Хорошо, дома был! А то так бы лежала там одна. Я-то живу далеко, быстро помочь все равно бы не смогла, - сокрушается Ирина. - Маме 62 года. В таком возрасте, конечно, тяжело с такими травмами. Да и собакену прилично досталось.

Кстати, Наталья Мальцева уже сообщила о случившемся в полицию, пообщалась с участковым.

- Будем ждать результатов, - заключила дочка пострадавшей.