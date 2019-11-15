Музей истории АПЗ получил награду на Всероссийском конкурсе «Корпоративный музей»

Музей истории Арзамасского приборостроительного завода награжден дипломом третьей степени II Всероссийского конкурса «Корпоративный музей» в номинации «Лучший корпоративный музей». Итоги конкурса подвели в Перми, сообщает пресс-служба АПЗ.

Этот конкурс – единственный конкурс такого рода во всей стране. Он состоялся в формате творческого форума, нацеленного на просветительскую и социально значимую деятельность российских предприятий. Важной частью программы стали презентации проектов: 44 участника представили 92 проекта в 17 номинациях.

Победителей определяли члены Экспертного совета, в состав которого вошли руководители признанных лучшими на первом конкурсе музеев предприятий, а также ведущие эксперты музейного дела и коммуникационной отрасли.

– Мы впервые участвовали во Всероссийском конкурсе и останавливаться на этом не собираемся, – говорит директор музея истории АПЗ Лилия Сорокина. – Диплом конкурса – хороший стимул к дальнейшему развитию. На форуме мы получили огромный объем интересной информации. На конкурсе были представлены серьезные проекты, из которых можно почерпнуть много нового, задуматься, в каком направлении двигаться дальше, чтобы продолжать быть интересными для наших посетителей.

Форум также включал в себя образовательную программу с участием известных специалистов музейного дела, маркетологов и исследователей развития корпоративных музеев.

На церемонии закрытия конкурса организаторы озвучили инициативу учредить День корпоративных музеев в календаре профессиональных праздников. Ее поддержали единогласно. Также прозвучало предложение о проведении этого события ежегодно на площадках разных городов России.