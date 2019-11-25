VI региональный чемпионат WorldSkills Russia стартовал в Нижегородской области

24 ноября в Нижнем Новгороде стартовал VI открытый региональный чемпионат WorldSkills Russia. Порядка 450 участников будут соревноваться в 39 компетенциях.

По словам министра образования Нижегородской области Сергея Злобина, за ходом WorldSkills Russia будут наблюдать более четырех тысяч зрителей из разных городов России. Столица Приволжья примет участников и экспертов из Санкт-Петербурга, Москвы, Владимирской и Кировской областей, а также из Краснодарского края.

- Самыми популярными компетенциями сегодня остаются поварское дело, информационные технологии, сварочные технологии и электромонтаж. Мы активно взаимодействуем с предприятиями региона. Они смотрят за результатами ребят, особенно по направлениям, которые имеют отношение к индустрии или промышленному производству. Здесь уже с юного возраста ценность труда воспринимается не только в словесной оценке или баллах, но и в конкретных зарплатах и контрактах, - заявил Злобин во время пресс-конференции в «Комсомольской правде».

По словам Злобина, за ходом WorldSkills Russia будут наблюдать более четырех тысяч зрителей из разных городов РоссииФото: Роман ИГНАТЬЕВ

Всю важность проведения чемпионата подчеркивает и руководитель центра профессионального развития РКЦ WorldSkills Russia по Нижегородской области ГБПОУ «Нижегородский индустриальный колледж» Лидия Носкова.

- Это глобальное системное мероприятие, которое позволяет решить сразу много задач. Прежде всего, это площадка для обсуждения актуальных вопросов совершенствования процессов подготовки кадров, поэтому планируется обширная деловая программа, - пояснила Носкова.

В рамках WorldSkills Russia пройдут экспертные круглые столы, где будут обсуждаться важные вопросы в системе образования, а для школьников проведут увлекательный квест, познавательные экскурсии по площадкам, профпробы, мастер-классы и ярмарки. Точно не соскучишься!

Чемпионат стал важнейшей частью жизни участников. Он помогает развиваться, обучаться и укреплять знания. Как отмечает 14-летняя Елена Дрожановская, учащаяся Шахунской гимназии, WorldSkills Russia помогает ей перенять знания у лучших преподавателей Нижегородской области и ознакомиться с качественным оборудованием. Сейчас Лена может сшить одежду и для себя, и для своих подруг, а в будущем планирует стать дизайнером. Она идет на чемпионат, чтобы проявить себя.

Помимо двух основных категорий – юниоры и молодые профессионалы – на чемпионате выступят даже маленькие дети в возрасте от 6 лет. Как рассказала руководитель проекта «BabySkills» и замдиректора Городецкого губернского колледжа Лариса Голычева, они проявят свои умения в поварском деле, ресторанном сервисе, робототехнике, графическом дизайне и даже речном транспорте.

Порядка 450 участников будут соревноваться в 39 компетенцияхФото: Роман ИГНАТЬЕВ

И это – еще не все особенности. В этом году в WorldSkills Russia впервые пройдут соревнования среди опытных специалистов в категории 50+. Они примут участие в пяти компетенциях: веб-дизайн, графический дизайн, инженерный дизайн CAD, дошкольное воспитание и преподавание в младших классах. По словам заместителя международного эксперта по компетенции «Технология моды», эксперта регионального чемпионата Светланы Першиной, это будут представителей колледжей и крупных нижегородских предприятий, каждый из которых стремится доказать свою профпригодность.

КСТАТИ

Сейчас в чемпионат WorldSkills Russia на национальном уровне активно продвигается компетенция «Художественная роспись по дереву». Ее менеджер - Ольга Байдакова – подчеркивает, что работы ведутся уже пятый год. За это время нашлись и единомышленники по всей России, и желающие принимать участия в состязаниях по этой компетенции. По словам Байдаковой, роспись по дереву – это бренд России, ее визитная карточка. Поэтому нельзя оставлять ее без внимания.