2019-11-25T09:06:17+03:00
Общество

Более 300 домов Нижнего Новгорода остались без отопления утром 25 ноября

Причиной стала серьезная авария на теплосети
Юлия ИСАЕВА
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Более 300 домов остались без отопления из-за аварии на теплосетиБолее 300 домов остались без отопления из-за аварии на теплосетиФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Утро понедельника 25 ноября началось у жителей Советского и Нижегородского районов с внезапного похолодания. В нескольких домах батареи стали ледяными.

- Опять нет отопления. В call-центре говорят, что опять авария, - написала на своей странице в Facebook нижегородка Светлана Шартанова.

В редакцию «Комсомольской правды в Нижнем Новгороде» также сообщили, что жители мерзнут в квартирах на Звездинке, улицах Тимирязева и Генкиной.

Причиной стали ремонтно-восстановительные работы, которые утром 25 ноября АО «Теплоэнерго» проводит в районе дома №10 на улице Головнина.

- В настоящее время специалисты определили место повреждения, ведется демонтаж поврежденного участка, - сообщили в компании.

На данный момент отопление отключено в 302 домах Советского и Нижегородского районах. На месте работают 11 специалистов «Теплоэнерго» и пять единиц специальной техники.

ИСТОЧНИК KP.RU

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