Более 300 домов Нижнего Новгорода остались без отопления утром 25 ноября

Утро понедельника 25 ноября началось у жителей Советского и Нижегородского районов с внезапного похолодания. В нескольких домах батареи стали ледяными.

- Опять нет отопления. В call-центре говорят, что опять авария, - написала на своей странице в Facebook нижегородка Светлана Шартанова.

В редакцию «Комсомольской правды в Нижнем Новгороде» также сообщили, что жители мерзнут в квартирах на Звездинке, улицах Тимирязева и Генкиной.

Причиной стали ремонтно-восстановительные работы, которые утром 25 ноября АО «Теплоэнерго» проводит в районе дома №10 на улице Головнина.

- В настоящее время специалисты определили место повреждения, ведется демонтаж поврежденного участка, - сообщили в компании.

На данный момент отопление отключено в 302 домах Советского и Нижегородского районах. На месте работают 11 специалистов «Теплоэнерго» и пять единиц специальной техники.