2019-11-18T17:24:08+03:00
Общество

Розы, шиповник, одуванчики: аномальное тепло обмануло растения в Нижегородской области

Однако уже в ближайшие дни в регион нагрянут морозы
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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Розы, шиповник, одуванчики: аномальное тепло обмануло растения в Нижегородской области. Фото: Типичный НижнийРозы, шиповник, одуванчики: аномальное тепло обмануло растения в Нижегородской области. Фото: Типичный Нижний
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Поздняя осень в «евроформате» радует нижегородцев не только теплом и отсутствием снега, но и совершенно весенней зеленью. Жители города и области делятся в социальных сетях фотографиями: у кого розы распустились, у кого шиповник. А у некоторых даже клубника поспевает!

Розы, шиповник, одуванчики: аномальное тепло обмануло растения в Нижегородской области. Фото: Типичный Нижний

Розы, шиповник, одуванчики: аномальное тепло обмануло растения в Нижегородской области. Фото: Типичный Нижний

- Почки набухают, верба распускается, розы цветут... Зима? Не, не слышали, - опубликовали подборку фотографий в сообществе «Типичный Нижний» в социальной сети «ВКонтакте».

Розы, шиповник, одуванчики: аномальное тепло обмануло растения в Нижегородской области. Фото: Типичный Нижний

Розы, шиповник, одуванчики: аномальное тепло обмануло растения в Нижегородской области. Фото: Типичный Нижний

Более того, оказывается, в нижегородских лесах до сих пор можно найти грибы.

- Видела сегодня, лисички продавали, - написала в комментариях Елена Осипова.

Розы, шиповник, одуванчики: аномальное тепло обмануло растения в Нижегородской области. Фото: Типичный Нижний

Розы, шиповник, одуванчики: аномальное тепло обмануло растения в Нижегородской области. Фото: Типичный Нижний

Однако, по прогнозам синоптиков, уже в ближайшие дни невовремя проснувшимся растениям придется туго – к среде Нижегородскую область атакуют настоящие морозы. По ночам столбики термометров будут опускаться аж до -15 градусов. И все это по-прежнему без снега.

Розы, шиповник, одуванчики: аномальное тепло обмануло растения в Нижегородской области. Фото: Аида Сафина

Розы, шиповник, одуванчики: аномальное тепло обмануло растения в Нижегородской области. Фото: Аида Сафина

ИСТОЧНИК KP.RU

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