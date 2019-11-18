Как собрать подарок на 500 рублей? Или готовимся к Новому году

С наступлением зимы наша кожа особенно нуждается в уходе: питании, увлажнении и смягчении. Правильным решением в этом вопросе будет использование только натуральной косметики. Торговая марка «Царство ароматов» - приятный путь к здоровью и красоте! Стоит отметить, что производственная база концерна находится в одном из самых живописных уголков нашей страны – Крымском полуострове.

Продукция ТМ «Царство ароматов» - это самое ценное для вашей красоты, что дает сама природа. Это естественное поддержание молодости и красоты. Уникальные технологии, созданные из натуральных ингредиентов, не включают использование агрессивных консервантов и ароматизаторов.

Один из модных трендов сейчас – потребление всего натурального. Наряду с модными магазинами здорового питания и фитнес-центрами стоит и естественный уход за собой. Продукты крымской косметики – это не только современные тенденции, но и правильный подход к поддержанию естественной красоты.

Ассортимент ТМ «Царство ароматов» представляет широкую линейку продуктов для любого возраста и типа кожи. К тому же это еще и качественный подарок за доступные средства. Крымская косметика станет отличным подарком для ваших близких на Новый год или любой другой праздник. Наборы средств по уходу вы можете сформировать самостоятельно. Еще один плюс крымской косметики – ее универсальность. Несмотря на индивидуальность подарка, подобрать его достаточно легко.

Редакция «Комсомолки» протестировала продукты ТМ «Царство ароматов» и подобрала несколько универсальных наборов стоимостью в 500, 750 и 1000 рублей.

Женский подарок на 500 рублей может состоять, например, из: бальзама для губ, маски для лица с Алоэ Вера и мыла для рук. Мужской, за те же деньги, - это, как вариант, восстанавливающий шампунь, гель для душа и тоник после бритья.

Если вы рассчитываете на 750 рублей, то ТМ «Царство ароматов» предлагает вам собрать набор из бальзама для укрепления и роста волос, гидрофильного масла для всех типов кожи и крема-дезодоранта. Для самых юных членов семьи тоже можно собрать хороший подарок: детское гипоаллергенное мыло, косметические сливки для малышей и фруктовую помаду.

Подарки для всей семьи на 1000 рублей включают в себя: маску, сливки для лица и тела, косметический бальзам для губ, натуральное цитрусовое мыло и джутовую мочалку. Если вам трудно определиться с выбором, то вариант готовых подарков есть! Кстати, они также доступны по цене.

ТМ «Царство ароматов» - это грамотное сочетание натуральной косметики, 100% уверенность в производителе и богатый выбор по демократичным ценам.