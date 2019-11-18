2019-11-18T16:01:30+03:00
Общество

Глеб Никитин и Вагит Алекперов обсудили реализацию инвестпроектов в Нижегородской области

В частности, темой для разговора стало строительство комплекса по переработке нефтяных отходов
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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Глеб Никитин и Вагит Алекперов обсудили реализацию инвестпроектов в Нижегородской области. Фото: Кирилл МартыновГлеб Никитин и Вагит Алекперов обсудили реализацию инвестпроектов в Нижегородской области. Фото: Кирилл Мартынов
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Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и президент ПАО «ЛУКОЙЛ» Вагит Алекперов провели рабочую встречу, на которой обсудили, как реализуются в регионе крупные инвестиционные проекты – в частности, строительство комплекса по переработке нефтяных отходов и перспективы строительства комплекса по производству полипропилена.

Сейчас в Нижегородской области полным ходом идет строительство комплекса переработки нефтяных отходов. Когда производство будет запущено, это позволит создать около 200 новых рабочих мест и достичь глубины переработки нефти в 95,5%. А это один из лучших показателей в Европе!

- За девять месяцев 2019 года производство нефтепродуктов у нас выросло более чем на 16%. Промышленность в целом выросла на 7,1%, это выше среднероссийских показателей. Нефтепереработка в регионе растет опережающими темпами, конечно, во многом благодаря компании «Лукойл». Мы очень благодарны Вагиту Юсуфовичу за то, что именно нижегородскую площадку компания рассматривает для инвестиционной активности, расширения производства, - отметил Глеб Никитин.

- Нижегородский завод компании «ЛУКОЙЛ» становится одним из крупнейших и современных заводов европейской части РФ. Он обеспечивает высококачественным топливом не только собственный регион, но и Москву и Санкт-Петербург. А в перспективе завод может стать полноценным нефтехимическим комплексом, - обратил внимание Вагит Алекперов.

Глеб Никитин отметил, что в ходе встречи стороны обсудили также инвестиционные проекты, которые планируется запустить в ближайшие годы.

- В 2020 году будем оформлять инвестпроект по нефтехимическому комплексу в качестве приоритетного инвестиционного. Это возможность обеспечить нижегородские предприятия дополнительными заказами, укрепить и развивать кооперационные связи, - добавил Глеб Никитин.

Напомним, 29 августа 2018 года глава Нижегородской области Глеб Никитин и президент ПАО «ЛУКОЙЛ» Вагит Алекперов приняли участие в открытии памятного знака, посвященного началу строительства комплекса переработки нефтяных остатков на базе процесса замедленного коксования в Кстове. Ввод комплекса в эксплуатацию запланирован на 2021 год.

ИСТОЧНИК KP.RU

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