Небольшой городок Городец под Нижним Новгородом – настоящий музей под открытым небом. Яркие домики с резными наличниками, неширокие уютные улочки – попав сюда, словно оказываешься в русской сказке. Но над уникальной исторической средой древнего города нависла угроза, и угрожают ему сами жители.

- Даже в Музейном квартале – сайдинг, профнастил, красный поликарбонат и рольставни на воротах. Люди выдвигают свои заборы за красную линию, строят мансардные крыши и даже не боятся перестраивать без проекта памятники архитектуры, - рассказала «Комсомольской правде» - Нижний Новгород» краевед Галина Торопкина. – Последней каплей стала перестройка веранды на улице Ленина. Веранда вместо деревянной станет кирпичной, а деревянную дверь с уникальной старинной ручкой заменят на железную из магазина. Этот дом находится между двумя памятниками федерального и регионального значения и попадает в их охранную зону.

«Сайдинг и профнастил»: исторический Городец убивают сами жители. Фото: Галина ТОРОПКИНА

В администрации Городецкого района «Комсомолку» заверили – за самостроем тщательно следят.

- Административно-технической инспекцией управления ЖКХ постоянно проводится работа по пресечению самовольного строительства в охранных зонах объектов культурного наследия. В границах этих зон в целях обеспечения сохранности объектов ОКН и городских панорам запрещается строительство капитальных объектов и их реконструкция, связанная с изменением их параметров – высоты, количества этажей и площади, - подчеркнули в пресс-службе администрации.

Чиновники также заверили, что все факты самовольного изменения фасадов зданий регистрируются и направляются для принятия административных мер к собственникам в Управление государственной охраны объектов культурного наследия Нижегородской области.

- Если собственник хочет отремонтировать свой дом, и данный ремонт приведет к изменению внешнего облика жилого дома, то он обязан разработать проект за свои средства и согласовать его с Управлением охраны объектов культурного наследия Нижегородской области.

«Сайдинг и профнастил»: исторический Городец убивают сами жители. Фото: Галина ТОРОПКИНА

Но это все на бумагах. А по факту – вот они, пластиковые окна и заборы из профнастила.

- Надо поскорее устанавливать статус исторического поселения для Городца, - считает градозащитница Анна Давыдова. – Такой проект, кстати, уже разрабатывается. А это будет правовым основанием жестко контролировать собственников в их желании искажать исторический облик домов. Ведь сейчас даже охранные зоны ОКН не всегда дают такие основания.

Жителей понять, конечно, тоже можно. Реставрация – процесс долгий и дорогой, а современные стройматериалы – вот они, в магазине, относительно дешевые и долговечные. Только вот свое историческое лицо, свою уникальную изюминку Городец теряет все стремительнее...

- Нужна какая-то просветительская работы с людьми, некоторые даже не понимают, что так делать нельзя... Есть, конечно, и хорошие примеры, но их не так много, - резюмирует Галина Торопкина.