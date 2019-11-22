2019-11-22T12:10:12+03:00
Общество

Премия «Пробуждение»: время обновляться

Организаторы и учредители «Пробуждения» приняли решение изменить концепцию, формат и дату церемонии вручения премии
Эльвира ОСИПОВА
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О месте и времени проведения Восьмой ежегодной церемонии вручения премии «Пробуждение» будет сообщено дополнительноО месте и времени проведения Восьмой ежегодной церемонии вручения премии «Пробуждение» будет сообщено дополнительно
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Премия «Пробуждение» существует уже семь лет. За эти годы в жизни страны и общества произошли заметные изменения. Поменялись форматы регионального пространства, изменился политический и медийный ландшафт, возникли иные реалии существования гражданского общества, которые определяют качество новых идей, инициатив и новых лидеров.

2019 год в Нижегородской области, к сожалению, не был в достаточной мере насыщен яркими примерами гражданской активности, знаковыми событиями, резонансными поступками и инициативами, которые в прошлые годы традиционно находили свое отражение в номинациях премии «Пробуждение». Уходящий год не стал прорывным для нижегородского гражданского общества, журналистики, проектов социальной направленности, профессиональной общественно-политической экспертизы.

Учитывая это, а также принимая во внимание общественный запрос на обновление, учредители и оргкомитет «Пробуждения» приняли решение обновить концепцию и формат премии. Меняется жизнь, и премия меняется вместе с ней.

Изменения коснутся номинаций и их характеристик, методики определения победителей, форматов церемонии награждения. Таким образом, организаторы намерены придать премии новое качество, сохранив при этом оригинальные дух и миссию «Пробуждения» – способствовать становлению гражданского общества, участвовать в развитии города и региона, поощрять по-настоящему значимые события и отмечать тех, чьи поступки в полном смысле пробуждают и побуждают к действиям.

О месте и времени проведения Восьмой ежегодной церемонии вручения премии «Пробуждение» будет сообщено дополнительно.

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