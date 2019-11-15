2019-11-15T19:01:49+03:00
Общество

Рыба «карп» и самая длинная скамейка: В сквер на Черном пруду вдохнули новую жизнь

Рассказываем о плюсах и минусах обновленной территории
Анастасия НАЗАРОВА
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Жители уверены, что летом сквер заиграет новыми красками.Жители уверены, что летом сквер заиграет новыми красками.Фото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

В сквер на Черном пруду, который называют «зеленым оазисом» в центре Нижнего Новгорода, вдохнули новую жизнь. Привести сквер в современный вид помогли частная инициатива неравнодушного горожанина и возможности программы «Формирование комфортной городской среды». Сквер очистили от сухой поросли и веток, посеяли газон и высадили многолетние растения. «Комсомольская правда» прогулялась по общественному пространству и готова рассказать о плюсах и минусах обновленной территории.

. Фото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

.Фото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

Некоторые скамейки идут в придачу со столом. Хотя нам показалось, что некоторые приняли место для пикников многоуровневой скамейкой (сидения в песке).

. Фото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

.Фото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

Мы тут же облюбовали белоснежные скамейки со спинками. Но и они оказались запачканными песком и… землей. Посидели и поседели, называется.

. Фото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

.Фото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

Кого-то внезапно настигло вдохновение. Ну а что. Арт-объектов в сквере действительно маловато.

. Фото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

.Фото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

Зато в «пруду» водится вот такая рыбина. Знакомьтесь, карп интерактивный. Такому и косточки пересчитать не грех.

. Фото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

.Фото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

Через рот малыши могут пробраться внутрь деревянной рыбы. А как их оттуда вытаскивать - вопрос.

. Фото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

.Фото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

Плетеные качели-гнездо давно завоевали сердца детей и их родителей. Можно сказать, новая классика. Поэтому без комментариев.

. Фото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

.Фото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

Детская площадка не только для детей! Так думают местные собаки, исследуя каждый уголок благоустроенного сквера.

. Фото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

.Фото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

Нет, это не дырявые навесы от дождя, как можно подумать на первый взгляд, а световая инсталляция. Кажется, в городе появилось новое место для красивых фотографий.

. Фото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

.Фото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

Интересно, что думает снег насчет этих отверстий в светильниках.

. Фото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

.Фото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

Не инсталляцией единой, как говорится. По всей территории сквера понатыканы уличные фонари. Поэтому гулять в сквере можно не только днем, но и вечерами.

. Фото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

.Фото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

Может быть, вы забыли, но в сквере есть фонтан. Просто он давно не работает. Теперь, говорят, все изменится. Осталось дождаться лета.

. Фото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

.Фото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

Наконец цивилизация дошла до Нижнего Новгорода. Жители переживали, что злопыхатели начнут воровать дог-пакеты, но пока никто замечен не был. Владельцы собак используют инвентарь строго по назначению (лично видели).

. Фото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

.Фото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

Самая длинная скамейка Нижнего Новгорода. Ее протяженность 120 метров! Теперь трамвай около сквера можно ждать не только стоя или сидя, но и лежа.

. Фото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

.Фото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

«Никакой ты не черный!» - хочется крикнуть напоследок. Странное дело, но после благоустройства пространство кажется более светлым и объемным. Чудеса какие-то.

ИСТОЧНИК KP.RU

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