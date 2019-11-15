Рыба «карп» и самая длинная скамейка: В сквер на Черном пруду вдохнули новую жизнь

15 Нояб. 18:50 2019-11-15T19:01:49+03:00

В сквер на Черном пруду, который называют «зеленым оазисом» в центре Нижнего Новгорода, вдохнули новую жизнь. Привести сквер в современный вид помогли частная инициатива неравнодушного горожанина и возможности программы «Формирование комфортной городской среды». Сквер очистили от сухой поросли и веток, посеяли газон и высадили многолетние растения. «Комсомольская правда» прогулялась по общественному пространству и готова рассказать о плюсах и минусах обновленной территории.

Некоторые скамейки идут в придачу со столом. Хотя нам показалось, что некоторые приняли место для пикников многоуровневой скамейкой (сидения в песке).

Мы тут же облюбовали белоснежные скамейки со спинками. Но и они оказались запачканными песком и… землей. Посидели и поседели, называется.

Кого-то внезапно настигло вдохновение. Ну а что. Арт-объектов в сквере действительно маловато.

Зато в «пруду» водится вот такая рыбина. Знакомьтесь, карп интерактивный. Такому и косточки пересчитать не грех.

Через рот малыши могут пробраться внутрь деревянной рыбы. А как их оттуда вытаскивать - вопрос.

Плетеные качели-гнездо давно завоевали сердца детей и их родителей. Можно сказать, новая классика. Поэтому без комментариев.

Детская площадка не только для детей! Так думают местные собаки, исследуя каждый уголок благоустроенного сквера.

Нет, это не дырявые навесы от дождя, как можно подумать на первый взгляд, а световая инсталляция. Кажется, в городе появилось новое место для красивых фотографий.

Интересно, что думает снег насчет этих отверстий в светильниках.

Не инсталляцией единой, как говорится. По всей территории сквера понатыканы уличные фонари. Поэтому гулять в сквере можно не только днем, но и вечерами.

Может быть, вы забыли, но в сквере есть фонтан. Просто он давно не работает. Теперь, говорят, все изменится. Осталось дождаться лета.

Наконец цивилизация дошла до Нижнего Новгорода. Жители переживали, что злопыхатели начнут воровать дог-пакеты, но пока никто замечен не был. Владельцы собак используют инвентарь строго по назначению (лично видели).

Самая длинная скамейка Нижнего Новгорода. Ее протяженность 120 метров! Теперь трамвай около сквера можно ждать не только стоя или сидя, но и лежа.

«Никакой ты не черный!» - хочется крикнуть напоследок. Странное дело, но после благоустройства пространство кажется более светлым и объемным. Чудеса какие-то.

ИСТОЧНИК KP.RU