2019-11-15T19:33:27+03:00
Общество

«Превышение формальдегида в 18 раз»: Мать подростка, пострадавшего при массовом отравлении в бассейне, рассказала подробности трагедии

Скандальный пост жительницы Нижнего Новгорода вызвал настоящий ажиотаж в социальных сетях
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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Мать подростка, пострадавшего при массовом отравлении в бассейне, рассказала подробности трагедии.Мать подростка, пострадавшего при массовом отравлении в бассейне, рассказала подробности трагедии.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Массовое отравление хлором в бассейне одного из нижегородских фитнес-центров в феврале 2019 года вызвало нешуточный общественный резонанс.

Напомним, тогда отравление получили 10 человек, четверо из которых были госпитализированы. В том числе на больничную койку угодили 15-летний подросток и двое восьмилетних детей.

- Все необходимые меры со стороны медиков предпринимаются, проводится необходимое лечение, - рассказал тогда посетивший госпитализированных детей заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Гнеушев. - На месте происшествия работают следственные органы. В связи с этим фактом будут проведены соответствующие проверки и жестко наказаны те, кто был виноват.

И вот спустя полгода эта история вновь оказалась в центре внимания. И все благодаря посту матери пострадавшего подростка Ксении Евдокимовой.

- 6 февраля 2019 года в бассейне произошло отравление хлором, - напомнила Ксения. – Но так считали пока не получили все экспертизы воды. Впоследствии выяснилось, что там был формальдегид. Причем превышение до 18 раз! Тогда пострадало много детишек и взрослых, но мой сын был самым тяжелым пострадавшим. Врачи открыто говорили, что не дают гарантии, что он выживет.

В тот день 15-летний сын Ксении был на персональной тренировке по плаванию. Однако в критический момент что-то пошло не так.

- Когда все случилось, тренера рядом не было, - рассказывает Ксения. - Он самостоятельно выбрался из чаши бассейна и в полуобморочном состоянии лежал на кафеле. Задыхаясь, он сам мне позвонил. Ни тренер, ни администратор, ни медработник - никто не отреагировал. В итоге – реанимация.

К счастью, сейчас жизнь и здоровье подростка вне опасности. За прошедшие с тех пор девять месяцев он почти полностью восстановился. Однако врачи до сих пор не исключают, что последствия того отравления могут напомнить о себе в дальнейшем. В связи с этим становится особенно актуальным вопрос наказания виновных.

- 22 августа 2019 года старшим следователем было вынесено постановление о прекращении уголовного дела. С данным постановлением до настоящего времени не ознакомлен никто из потерпевших. О нем стало известно случайно, - рассказывает Ксения Евдокимова. - Все посетители водной зоны травились формальдегидом на протяжении неустановленного времени. На данный момент все проверки прекращены, никаких выводов не сделано! Бассейн работает в штатном режиме!

В свою очередь руководство фитнес-клуба сообщило, что причину превышения формальдегида в воде выяснить до сих пор не удалось. Однако там уверяют, что это превышение не могло стать причиной отравления.

- Версия о том, что отравление произошло не хлором, а формальдегидом, не соответствует действительности, - сообщил «Комсомолке» директор клуба Андрей Антропов. - Согласно выпискам из эпикризов трех обратившихся к нам пострадавших, отравление произошло именно хлором. Это подтверждается документами из медицинских учреждений. Авторы этой версии ссылаются на заключение Роспотребнадзора и комментируют, что хлор превысил ПДК не значительно, а вот формальдегид имел превышение в 1,9 – 18 раз. При этом никто не разбирается в том, где именно были обнаружены такие превышения. А в самом заключении Роспотребнадзора указано, что в чаше одного бассейна, где и было отравление, формальдегид превышает норму в 1,9 раз, а в чаше другого бассейна в 4,6 раз. Если отравление произошло не хлором, а формальдегидом, то почему отравлений не было в другом бассейне? Также не выявлено отравлений и в других бассейнах, в которых превышение формальдегида было обнаружено в 18 раз от ПДК.

В настоящее время «Комсомольская правда» в Нижнем Новгороде» уже направила запросы в СУ СКР и ГУ МВД по Нижегородской области с просьбой сообщить о ходе расследования этого резонансного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU

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