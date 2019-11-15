2019-11-15T11:34:20+03:00
Общество

АО «Теплоэнерго» вручило первые пять специальных стипендий предприятия студентам НГТУ

Стипендиальная программа заработала в рамках соглашения о сотрудничестве между предприятием и вузом
Эльвира ОСИПОВА
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Фото: АО "Теплоэнерго"Фото: АО "Теплоэнерго"
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В Нижегородском государственном техническом университете им. Р.Е. Алексеева состоялось торжественное награждение первых пяти студентов – победителей конкурсного отбора на получение специальных стипендий АО «Теплоэнерго».

Победителями конкурсного отбора стали студенты бакалавриата и магистратуры Татьяна Зырянова, Кирилл Малышев, Ксения Менская, Владислав Школкин и Сергей Шошин, обучающиеся по профильным для Теплоэнерго направлениям.

Как отметил в приветственном слове ректор НГТУ Сергей Дмитриев, для университета очень важна работа с предприятиями, которые в будущем могут стать местами работы для выпускников. Он поблагодарил руководство Теплоэнерго за активную работу со студентами.

«С Теплоэнерго у нас давние дружественные связи. Компания понимает важность подготовки кадров и заинтересована в привлечении на работу креативных студентов, обладающих необходимыми компетенциями. Об этом наглядно свидетельствует учреждение стипендий. Для студентов такая стипендия – это возможность показать себя, свои возможности, хороший толчок к дальнейшей работе, к возможному трудоустройству в Теплоэнерго», - отметил Сергей Дмитриев.

Ректор НГТУ также подчеркнул, что взаимодействие с Теплоэнерго идет и в области научно-исследовательских работ, в которых активно участвуют студенты, что повышает качество получаемых студентами знаний и навыков.

Дипломы победителей студентам вручил генеральный директор АО «Теплоэнерго» Илья Халтурин.

«Для нас важно сейчас, на этапе подготовки специалистов, увидеть ребят, которым интересно предложить свои мысли и нестандартные решения по актуальным для нас вопросам теплоэнергетики. Каждая из присланных 15 работ была интересна, во многих есть идеи, достойные дальнейшего развития», - заявил Илья Халтурин.

Генеральный директор АО «Теплоэнерго» подчеркнул содержательность и серьезную техническую базу в присланных на конкурс студенческих эссе и поблагодарил студентов НГТУ за активное участие в стипендиальном конкурсе, а также в недавнем хакатоне, инициированном предприятием.

Победители конкурса характеризовали участие в конкурсе как интересный практический опыт и выразили желание в дальнейшем, благодаря своим успехам, получить работу в АО «Теплоэнерго».

«Я решил участвовать, чтобы привнести что-то новое для развития Теплоэнерго, нашего города. Я писал об установке по удалению вредных веществ из дымовых газов. Думаю, что участие в стипендиальной программе позволит мне в дальнейшем получить работу в Теплоэнерго», - поделился магистрант первого курса Владислав Школкин, обучающийся по специальности «Теплоэнергетика и теплотехника».

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