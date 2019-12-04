Александр Волков: Главное - привычка постоянно развиваться

В России на государственном уровне поддерживается внедрение цифровых технологий в образовательный процесс. Для этого в рамках реализации приоритетного проекта «Современная цифровая образовательная среда в РФ» при поддержке Минобрнауки России запущен единый ресурс online.edu.ru для учащихся и преподавателей, объединяющий около 40 образовательных онлайн-платформ, свыше 120 образовательных организаций, где доступны более 1000 онлайн-курсов. Кроме того, на базе ведущих университетов страны сформированы десять Региональных центров компетенций в области онлайн-обучения для профессиональной подготовки преподавателей.

Но речь не идет о том, что онлайн-формат в итоге вытеснит традиционные формы обучения. Онлайн-обучение – это, прежде всего, расширение возможностей, доступ к знаниям от лучших вузов страны.

«КП» поговорила об этих государственных инициативах с руководителем Поволжского РЦКОО Александром Волковым.

- Онлайн-технологии все активнее внедряются в сферу образования. Чем это вызвано?

- Мы переживаем четвертую технологическую революцию. Система образования должна отвечать всем потребностям общества, обеспечивать возможность получения современных компетенций. Главная задача - сделать так, чтобы цифровые технологии максимально быстро осваивались большим количеством людей. Сейчас формируется тренд на саморазвитие, постоянное самосовершенствование.

Фото: архив А. Волкова.

Суть приоритетного проекта «Современная цифровая образовательная среда в РФ» в том, чтобы создать условия для подготовки кадров для цифровой экономики. Мы должны внедрить современные инструменты таким образом, чтобы обеспечить доступ к широким передовым возможностям обучения большому количеству населения. Проект должен помочь запустить механизм, который будет помогать человеку в течение всей жизни развиваться, опираясь на возможности современных технологий.

- Какие задачи поставлены перед РЦКОО?

- Региональные центры компетенций призваны заниматься продвижением онлайн-технологий среди образовательных организаций и населения. У нас три главные задачи: повышение квалификации, помощь в создании онлайн-курсов и продвижение моделей смешанного обучения. Находясь в Йошкар-Оле, мы работаем более чем с 60 образовательными организациями по всей стране.

- Кто может повысить квалификацию в центре компетенций и сколько это стоит?

- Сегодня мы предлагаем 12 программ повышения квалификации. Всех партнеров обучаем бесплатно в рамках гранта. Сегодня у нас прошли обучение более тысячи семисот человек, еще около тысячи заявок поданы на ближайший семестр. Учиться могут все желающие. Это стоит от 1300 до 4000 рублей, все зависит от выбранной слушателем программы. И мы прекрасно понимаем: чтобы учиться плавать - надо идти в воду, чтобы учиться онлайну - надо быть в онлайне. Поэтому курсы не требуют очного присутствия.

- Расскажите о реальных кейсах внедрения онлайн-курсов в нашем регионе.

- Их достаточно много. Например, мы разработали отдельную программу по повышению квалификации педагогов в области работы с одаренными детьми. Также ежегодно проводится конкурс проектов онлайн-курсов, лучшие из которых мы поддерживаем финансово. Большой популярностью пользуется курс «Онлайн-формат: обучение через всю жизнь», на котором мы рассказываем школьникам и студентам, как эффективно учиться с помощью онлайн-технологий.

Фото: архив А. Волкова.

- Многие преподаватели опасаются, что цифровые технологии в образовании вытеснят их.

- Такие опасения действительно есть, но не думаю, что в ближайшее время это станет возможным. Напротив, преподаватели, которые освоили цифровые технологии, открывают для себя новые возможности в профессиональной сфере, и потеря работы им точно не грозит.

- Какие тенденции вы бы отметили в современном онлайн-образовании?

- Товары и услуги будут персонализироваться. И образование не станет исключением. Главным трендом будет возможность каждому получать те образовательные услуги, которые ему нужны для карьерного роста и жизни. Еще две тенденции - возможность подстройки обучения под конкретного человека и использование возможностей искусственного интеллекта. Сейчас мы активно работаем в этом направлении, занимаемся созданием инструментов, помогающих слушателям обучаться на онлайн-курсах.

- Какие курсы пользуются большей популярностью у россиян?

- В первую очередь - все, что связано с IT. Эти компетенции очень востребованы на рынке и хорошо оплачиваются. Но нельзя не отметить и интерес к иностранным языкам и даже к научно-популярным курсам различной тематики.

- Что поможет упростить процесс освоения онлайн-курса?

- Советую читать отзывы обучающихся и завершивших обучение на курсе, потому что они уже справились с трудностями, которые у вас впереди. А еще выработать привычку развиваться и заниматься регулярно.

Сайт Поволжского РЦКОО

Фото: архив А. Волкова.

К СВЕДЕНИЮ

В России реализуются инициативы, направленные на создание условий для развития цифровой экономики. В области образования это в первую очередь программа «Цифровая экономика» и нацпроект «Образование», частью которого является проект «Современная цифровая образовательная среда в РФ». Он утвержден президиумом Совета при Президенте России по стратегическому развитию и приоритетным проектам.

Цель проекта - создать условия для системного повышения качества и расширения возможностей непрерывного образования для всех категорий граждан за счет развития цифрового образовательного пространства. Для достижения этой цели выбран путь широкого внедрения онлайн-обучения. Проект реализуется при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ.

Подробности - на сайте online.edu.ru.