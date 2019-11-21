АО «Теплоэнерго» в рамках Дня карьеры вручило пять специальных стипендий предприятия студентам ННГАСУ

В Нижегородском государственном архитектурно-строительном университете прошел День карьеры, в рамках которого состоялось торжественное награждение пяти студентов – победителей конкурсного отбора на получение специальных стипендий АО «Теплоэнерго».

Победителями конкурсного отбора стали студенты бакалавриата и магистратуры ННГАСУ Алексей Алилуев, Анастасия Архипова, Александр Зольников, Анастасия Горбачева и Мария Алешина, обучающиеся по профильным для Теплоэнерго направлениям.

Дипломы победителей студентам вручил генеральный директор АО «Теплоэнерго» Илья Халтурин.

- Компанию Теплоэнерго и строительный университет связывает долгая, плодотворная и эффективная работа, большое количество выпускников вуза трудоустраивается в нашей компании. И в этом году мы заключили соглашение о взаимодействии и учредили именные стипендии. На стипендиальный конкурс поступило достаточно много работ. Я читал их, и могу сказать, что это действительно предметные и интересные предложения, - заявил Илья Халтурин.

Проректор по учебной работе ННГАСУ Дмитрий Щеголев в своем выступлении отметил, что взаимодействие с крупными работодателями – это одно из приоритетных направлений деятельности вуза.

- Для нас важно, чтобы наши студенты проходили практику и в дальнейшем успешно трудоустраивались в крупных стабильных организациях и перспективных компаниях – за ними будущее, - заявил Дмитрий Щеголев.

Илья Халтурин поблагодарил руководство и преподавателей вуза за качество подготовки выпускаемых специалистов: «К нам от вас приходят специалисты с очень серьезной, основательной базой знаний, которая в нашей деятельности, безусловно, востребована», - подчеркнул он.

Кроме того, генеральный директор АО «Теплоэнерго» пригласил студентов ННГАСУ на экскурсию на объекты предприятия, а также выразил надежду на то, что и во втором полугодии стипендиальная комиссия увидит хорошие конкурсные материалы со свежими интересными идеями.