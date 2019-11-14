2019-11-14T10:22:58+03:00
Общество

Две новые станции снеготаяния планируют построить в Нижнем Новгороде в начале 2020 года

На проведение снегоуборочных работ этой зимой будет выделено около 750 миллионов рублей
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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Две новые станции снеготаяния планируют построить в Нижнем Новгороде в начале 2020 года.Две новые станции снеготаяния планируют построить в Нижнем Новгороде в начале 2020 года.Фото: Роман ИГНАТЬЕВ
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Уборка снега в Нижнем Новгороде этой зимой должна выйти на новый уровень. И все благодаря запуску двух новых станций снеготаяния.

- Сейчас на территории Нижнего Новгорода действует всего одна станция снеготаяния. Она расположена на улице Надежды Сусловой в Советском районе, - напомнили «Комсомолке» в департаменте дорожного хозяйства администрации Нижнего Новгорода. – Сейчас ее производственные мощности позволяют утилизировать около 1,5-2 тысяч кубических метров снега за сутки. Однако 13 июня 2019 года между администрацией Нижнего Новгорода и ООО «Городские инженерные системы» было заключено концессионное соглашение о создании и эксплуатации двух новых станций снеготаяния. Планируется, что они будут построены в конце 2019 – начале 2020 года.

К слову, сейчас все муниципальные контракты на содержание автомобильных дорог на период с 1 октября 2019 по 30 июня 2020 года уже заключены.

- В ходе подготовки к зиме наш департамент обследовал все районные дорожные предприятия на предмет подготовки специальной техники, - рассказали «Комсомолке» в департаменте дорожного хозяйства. – В настоящее время вся техника полностью готова к зиме. Всего же на проведение снегоуборочных работ в Нижнем Новгороде в этом году выделено порядка 750 миллионов рублей.

КСТАТИ

По закону, ответственность за содержание и уборку снега на придомовых территориях отвечают сами собственники жилья либо управляющие организации, в том числе ДУКи и ТСЖ. Исключение составляют дворовые территории, незакрепленные за юридическими лицами и управляющими организациями. В этом случае уборка будет проводиться в соответствии с заключенными муниципальными контрактами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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