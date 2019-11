«Меня полюбила вся Индия!»: «Мисс ООН Земли» Дарья Цыбина рассказала, за что получила корону

23-летняя Дарья Цыбина никогда не участвовала в конкурсах красоты, зато регулярно проводит их в родном Нижнем Новгороде. Однако простое любопытство взяло верх, и девушка отправилась на международный конкурс в Индию с целью победить. Собственно, так и вышло. Домой нижегородка вернулась с роскошной короной и престижным титулом «Мисс Организация Объединенных Наций Земли 2019». В интервью «Комсомольской правде» Дарья рассказала о проблемах с самооценкой, трудностях, с которыми столкнулась в чужой стране, и страстном желании помогать людям.

Слоган Дарьи на этом конкурсе - "Весь мир - моя семья!"

«Красота второстепенна»

- Дарья, с победой! Наверное, теперь вам есть что ответить на вопрос «Корона не давит?» Кстати, не давит?

- Нет, нормально (смеется).

- Чтобы участвовать в подобных конкурсах, надо быть уверенным, где-то даже амбициозным человеком. Вы такая?

- На самом деле, у меня всегда были проблемы с самооценкой. Хотя, наверное, это нормально для человека, который постоянно работает над собой. Я никогда не говорила: «Кроме меня никто не достоин этого титула! Я должна быть первой во всем». Просто я четко выполняю свою работу. У меня большие амбиции, но я знаю о своих недостатках, понимаю, какие есть преимущества, и работаю над тем, чтобы заслужить то, чего достойна.

- То есть вы изначально шли на этот конкурс за громким титулом?

- Ну конечно. Как и любая девушка, я ехала не просто потусить и отдохнуть, а чтобы достичь определенных целей. Мне нужно развиваться не только в России, но и за границей.

Благодаря конкурсу нижегородка обрела друзей по всему миру.

Нижегородка угощала местных русскими блинами.

- Вы со своей мамой Ириной Цыбиной проводите конкурс «Миссис Нижний Новгород». И вдруг вы оказались по ту сторону «кухни». Какие советы вам давала мама?

- Я ехала на «Мисс ООН», чтобы понять, куда же я обычно отправляю наших участниц. Надо сказать, окунулась по полной и даже больше. А мама… Она была непосредственно рядом со мной в качестве стилиста. Помогала мне переодеваться, ну и морально поддерживала, конечно. Не буду скрывать, что когда я туда приехала, мне было очень тяжело. Это другая страна, другие люди. Ни одного русскоговорящего! Более того, я была единственной белокожей участницей. Поэтому если бы не родители, загнулась там.

- Когда ехали на конкурс, знали, что вы единственная участница от России? Или это стало сюрпризом?

- Я знала, что еду одна. От России были заявлены также «Мистер» и «Миссис», но в последний момент выяснилось, что они не смогут поехать. Но это только мотивировало меня. Я понимала, что должна представить свою страну как можно лучше. Что, в принципе, и сделала.

Площадкой для проведения конкурса стал научный университет Lovely Professional University.

Одним из заданий было приготовить свое национальное блюдо.

- Конкурс «Мисс ООН» - это про красоту?

- Нет, это все же конкурс социальных волонтеров. То есть когда представляешь свою социальную работу, проекты, над которыми работал и планируешь трудиться в будущем. Красота здесь второстепенна. Не скажу, что я была красивее остальных участниц. Нет, все миловидные, хорошо подготовленные. Просто, видимо, мой проект показался жюри чуточку перспективнее.

- Правильно понимаю, что обошлось без масок для волос, оздоровительных процедур, недельки на кефире? Ничего того, что обычно бывает у девушек накануне конкурсов красоты?

- Нет, что-то все же было, потому что программа у «Мисс ООН», как у стандартного конкурса красоты. Сегодня вечернее платье, завтра национальный костюм. Естественно, хотелось выглядеть лучше всех, потому что человека по-прежнему встречают по одежке, ну а провожают по уму.

«У современного человека две проблемы - время и деньги»

- Конкурс проходил в Индии с 1 по 10 ноября. Напомните, в каком городе?

- В Джаландхаре, столице штата Пенджаб. Площадкой для конкурса организаторы выбрали Lovely Professional University. Это огромный научный университет, состоящий из 59 корпусов, футбольных стадионов, концертных площадок, магазинов и банков. Такой город в городе. Вообще Индия открылась мне с другой стороны.

- И чем вы там столько времени занимались?

- Общались с другими участниками, знакомились с местной культурой, готовили национальные блюда, которыми впоследствии кормили более 200 детей из интерната для глухих. Я угощала блинами. Также был конкурс национальных костюмов, официальная фотосессия, спортивный раунд, в котором я метнула ядро дальше всех). В основное время нас учили красиво стоять, ходить, улыбаться, надевать корону.

На конкурсе национальных костюмов россиянка сразила жюри наповал.

- В неформальной обстановке удалось пообщаться? Что запомнилось больше всего?

- Самое интересное - поездки в автобусе. Потому что по большей части у нас были участники из Индии, а это круглосуточные песни и танцы. Мне кажется, я их все выучила! Сейчас переписываемся друг с другом, рассказываем, кто насколько соскучился. В общем, я обрела друзей по всему миру.

- У вас ведь и слоган на конкурсе «Весь мир - моя семья!»

- Да! И я его подтвердила.

- Победу вам принес проект Smart Charity («Умная благотворительность»). Чем он хорош?

- Это единая карта лояльности для благотворительных фондов. Они выдают ее своим друзьям, подопечным, а те могут воспользоваться ею более чем в семи тысячах российских магазинов. Обладатели такой карты экономят семейный бюджет, а фонды получают часть средств с транзакцией. Мы проводим эту акцию совместно с питерской компанией City life. Сейчас планируем открыть пару офисов за границей. Там этот проект интересен, и его надо развивать.

Идея костюма принадлежит самой Дарье.

- Какова ваша роль в этой истории?

- Я автор идеи. Она возникла у меня в ходе работы с благотворительными фондами. У современного человека две проблемы - время и деньги. И мы помогаем их решать с помощью своего проекта: экономим чужие средства и время, потому что весь сервис доступен с одной карты.

- А работаете вы кем?

- Я ивент-организатор. Всю жизнь занимаюсь организацией крупных мероприятий, в том числе корпоративных. По образованию я государственный служащий, но чиновником не стала. Считаю, что моя социальная работа связана с тем же - мы пытаемся решить чьи-то проблемы. И, честно говоря, думаю, что мое индивидуальное предпринимательство в некоммерческом направлении принесет больше пользы, чем сидение в кремле.

На презентации национальных костюмов.

«Корона у меня навсегда!»

- Теперь вы знаете не только, как организовывать такие конкурсы, но и как в них участвовать. Какие уроки извлекли?

- Любой конкурс - это тяжело. К нему надо готовиться. И какой бы неземной красоты вы ни были, в любом случае корона дается не за внешнюю красоту, а за внутренние качества. Если вы получили какое-то задание, выполняйте его на пять с плюсом. Особенно если представляете такую страну как Россия. Мы не имеем права ударить в грязь лицом!

- Вы обладательница короны и титула «Мисс ООН Земли 2019». Какие обязанности на вас возложены?

- Например, в течение следующих пару лет я, скорее всего, буду в разъездах. То есть если у нас будут проходить какие-то глобальные благотворительные акции, где требуется мое участие как «Мисс ООН Земли», то я обязана будут поехать туда. За свой счет, вероятно.

Корону для "Мисс ООН Земли 2019" изготовила нижегородка Анастасия Романова.

- Корону-то хоть не отберут?

- Корона у меня навсегда! Понимаете, мой титул отличается от титула «Мисс ООН», который в этом году завоевала австралийка. Он не передается и считается лучшим из лучших. Титул «Мисс ООН Земли» вручается не каждый год и только в исключительных случаях. Думаю, «Мисс ООН» отдали Австралии, потому что с ней проще договориться. Там конкурс готовы провести хоть сейчас. В случае с Россией сыграла политика. А не отметить нашу страну не могли, потому что я была первой на всех этапах конкурса. И по внешним данным я была лучше остальных. Наверное, меня полюбила вся Индия (смеется). Организаторы сказали: «Ты наша главная королева!»

- Помимо прочего вы взяли номинацию «Лучший национальный костюм». Что в нем особенного?

- Идея костюма принадлежит мне, а реализовала ее нижегородский дизайнер Оксана Сухова. Мы соблюли все традиции: объемные рукава, расшитые кружевом, красный корсет, юбочка, красные высокие сапоги. Не стали использовать наши народные нижегородские узоры. А еще у меня был потрясающий кокошник. Невероятно тяжелый, но очень красивый. Его изготовила нижегородский ювелир Настя Романова. Она готовит абсолютно все короны к конкурсам красоты в России. Собственно, и корону «Мисс ООН Земли» сделала тоже Настя. То есть нижегородка съездила в Индию, забрала корону, сделанную в Нижнем Новгороде, и привезла ее обратно. Смешной случай. А, может, судьба.

Программа у "Мисс ООН" была, как у стандартного конкурса красоты.

- Что окружающие сказали, когда увидели вас в этом роскошном костюме?

- Сказали, что я похожа на русскую куклу. Когда члены жюри меня в нем увидели, были поражены. Полагаю, русская кукла - это матрешка (смеется).

- Это ведь ваш первый конкурс в качестве участницы?

- Да, и, наверное, последний. Я никогда не стремилась участвовать в подобных конкурсах. Потому что в основном у нас конкурсы красоты для девушек или мамочек. А я еще не замужем и не мамочка. Да и параметры у меня не модельные. Поэтому когда узнала о конкурсе «Мисс ООН», поняла: я создана для него! Там ценятся не столько внешние качества, сколько внутренний мир и социальная работа.

Нижегородка также взяла номинацию "Лучший национальный костюм". Фото: Ольга Семенова.

- Задам неудобный вопрос. Считается, что о добрых делах нужно молчать. Ну вот бытует такое мнение. А участницы конкурсов красоты со сцены во всеуслышание рассказывают про свои благотворительные подвиги. Как думаете, об этом действительно нужно говорить много и громко?

- Есть такое понятие - культура благотворительности. Никто не говорит, что нужно сообщать, кто и сколько сил затрачивает на благие дела. Мы лишь говорим о существующих социальных проблемах и о том, как их можно решить. Я никогда не бью себя в грудь кулаком и не рассказываю, в каких мероприятиях участвую волонтером, насколько тяжело или легко мне это дается. Вместе с тем я не считаю, что люди должны молчать. Ни у кого страны не идеальные. Я в этом убедилась, съездив на конкурс в Индию. Там было представлено более 30 стран, и в каждой свои проблемы. Это нормально. Сколько людей, столько и проблем. Поэтому давайте просто будем более отзывчивыми. Нет ничего плохого в том, чтобы помогать и просить других помогать также. Изначально подача себя как волонтера, филантропа, мецената должна быть немножечко другой. Не «Посмотрите, какой я хороший», а «Посмотрите и сделайте так же!»

Дарья с самого начала была заинтересована в победе. Фото: Ольга Семенова.

