«Весь мир – моя семья»: Нижегородка Дарья Цыбина завоевала титул «Мисс ООН-2019»

Жительница Нижнего Новгорода Дарья Цыбина стала победительницей конкурса «Мисс организации объединённых наций». Она завоевала корону на финальном этапе, который прошел в Индии 9 ноября.

Счастливую новость девушка сообщила на своей странице в Instagram.

- Дорогие друзья, я без сил, отвечу всем позже. Мне досталась самая главная номинация среди всех участников конкурса. Россия всегда будет непобедимой страной и нам нет равных – в этом и заключается истинное величие нашего народа, - написала она.

Дарья Цыбина была единственной участницей из России. Помимо главного приза, она еще и получила номинацию «Лучший национальный костюм».

Счастливую новость девушка сообщила на своей странице в In

Сама девушка не скрывает, с каким посылом ехала на конкурс «Мисс ООН».

- Весь мир- моя семья... Все мы равны и живем в одном мире. Наше равенство не должно мерится социальным статусом, уровнем заработной платы, физиологическими особенностями и мн.др. факторами. У всех равные права и равные обязанности-заботится о мире, где мы с вами живем. Все проблемы, которые есть вокруг- касаются каждого. И неважно, являешься ли ты активным участником или просто пролистываешь ленту в социальных сетях. Я считаю, что каждый из нас может помочь измениться нашему миру к лучшему, если в начале изменит себя, - писала она в социальных сетях.

Дарья записала видеовизитку для участия по личной инициативе.