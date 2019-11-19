Кстовскую школу закрыли на карантин из-за внебольничной пневмонии

В социальных сетях появилась информация о закрытии на карантин школы №3 в Кстове. Причиной стала внебольничная пневмония, которой заболели 11 учеников.

Всех детей отправили по домам 19 ноября. Школа закрыта на несколько дней.

Как сообщили «Комсомольской правде» в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области, микоплазменная пневмония действительно была зафиксирована в школе №3. Это разновидность ОРВИ. Более того, сейчас по распираторным болезням полностью или частично закрыты на карантин 1% детских садов и школ региона.

СПРАВКА КП

Инкубационный период при микоплазменной пневмонии может длиться порядка 12-14 дней. В начальном периоде отмечается заложенность носа, сухость в носоглотке, першение в горле, осиплость голоса. Ухудшается общее состояние, постепенно нарастает температура, появляется слабость, потливость.

А ЕЩЕ БЫЛ СЛУЧАЙ

В начале ноября из-за острой кишечной инфекции в Нижнем Новгороде был закрыт детский сад №276. Специалисты и медики провели лабораторное обследование сотрудников детского сада, осмотрели воспитанников, а также отобрали смывы с объектов внешней среды, взяли пробы воды и продуктов. Возбудители инфекции были обнаружены у троих сотрудников детсада. Каждого из них уже отстранили от работы.