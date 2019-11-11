2019-11-11T16:15:26+03:00
Общество

Из-за острой кишечной инфекции в Нижнем Новгороде закрыли детский сад «Антошка»

Возбудители были обнаружены у троих сотрудников учреждения
Юлия ИСАЕВА
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Из-за острой кишечной инфекции в Нижнем Новгороде закрыли детский садИз-за острой кишечной инфекции в Нижнем Новгороде закрыли детский садФото: Александр ГЛУЗ
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- У нас закрыли 276-й садик! Говорят, очень много детей заболели. Все родители в панике, никто не знает, что произошло, - торопливо рассказала обеспокоенная нижегородка, позвонившая в редакцию «Комсомольской правды» утром 11 ноября. Как оказалось, в минувшую пятницу нескольким детям резко стало плохо.

- 8 ноября, после поступления информации о регистрации групповой заболеваемости в детском саду №276, сотрудники Роспотребнадзора немедленно выехали на место и начали санитарно-эпидемиологическое расследование, - рассказали «КП – Нижний Новгород» в пресс-службе ведомства. Специалисты и медики провели лабораторное обследование сотрудников детского сада, осмотрели воспитанников, а также отобрали смывы с объектов внешней среды, взяли пробы воды и продуктов. Всех детей отправили по домам.

Исследование показало – причиной карантина стала острая кишечная инфекция. Ее возбудители были обнаружены у троих сотрудников детсада. Каждого из них уже отстранили от работы.

- При расследовании выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований: некачественно проводится текущая уборка в сырьевом цехе, суточные пробы оставлены не в полном объёме, некачественно проводится уборка в игровых и другие, - уточнили в Роспотребнадзоре.

На сегодняшний день очаг групповой заболеваемости локализован и ликвидирован. В детском саду проведен комплекс профилактических и гигиенических мероприятий: заменено белье, сделала уборка с дезинфицирующими средствами, а также проведена заключительная дезинфекция.Расследование продолжается, решается вопрос о возбуждении дела об административном правонарушении.

Детсад №276 возобновит работу с 13 ноября.

ИСТОЧНИК KP.RU

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