2019-11-12T14:08:18+03:00
Происшествия

Молодая гонщица на внедорожнике сбила пешехода и протаранила Porshe Panamera на Нижневолжской набережной

Кроме того, оказались повреждены еще две припаркованные машины
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
Поделиться:
Молодая гонщица на внедорожнике сбила пешехода и протаранила Porshe Panamera на Нижневолжской набережнойМолодая гонщица на внедорожнике сбила пешехода и протаранила Porshe Panamera на Нижневолжской набережнойФото: ОПБДД УГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области
Изменить размер текста:

Крупное массовое ДТП произошло в Нижнем Новгороде в минувшие выходные по вине молодой и лихой гонщицы. Авария случилась около 02:35 в субботу, 9 ноября 2019 года, возле ночного клуба на Нижневолжской набережной.

- 25-летняя девушка за рулем автомобиля Kia Sportage не справилась с управлением и выехала на встречную полосу. Затем она наехала на пешехода, находившегося на тротуаре, после чего протаранила две Kia Rio, стоявшие на парковке, а также Porsche Panamera, - сообщили в отделе пропаганды безопасности дорожного движения и организационно-аналитической работы УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области.

Больше всего в ДТП пострадал пешеход – молодой мужчина в возрасте 28 лет. Его госпитализировали в больницу имени Семашко, где у него было диагностировано сотрясение мозга, черепно-мозговая травма и сочетанная травма. Сама же виновница происшествия отделалась небольшим сотрясением мозга, и врачи отпустили ее домой после оказания первой медицинской помощи.

В социальных сетях развернулись жаркие обсуждения случившегося. По словам комментаторов, виновница аварии всегда любила погонять на своем автомобиле.

- Вот с ее страницы видос успели записать. Любительница 100+ километров в час была поездить, повилять рулем и выложить свои покатушки в соцсеть. К парню сбитому даже не подошла, а первым делом позвонила и сообщила, что разбила машину, - написал Андрюха Планетный и выложил сториз, на которых видно, как иномарка несется по Нижнему Новгороду.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Нижегородцы смогут бесплатно попасть в старейшую тюрьму города
Движение по мосту через реку Кудьма ограничат на два дня
Чемпионат Европы по водным видам спорта 2024 года может пройти в Нижнем Новгороде
Нижегородка убила мужчину, который ударил ее за оскорбление сожительницы
БК «Нижний Новгород» встретится с чешским «Нимбурком» 13 ноября
Последний участок дороги в Арзамасском районе принят после ремонта
Бывший сотрудник ИК осужден за взятку в Нижегородской области
Сотрудники Росгвардии задержали угонщиков скорой помощи в Кстове
Уволены нижегородские полицейские, обвиняемые в превышении полномочий
Водитель ВАЗа погиб после столкновения с деревом в Кулебаках
Похититель пожарных рукавов задержан в Нижнем Новгороде
Круговое движение введут на бульваре Юбилейном после ремонта
Нижегородец убил свою бывшую жену в день развода
Новый школьный корпус открыли в р.п. Выездное Арзамасского района
Сквер на Черном пруду открыли после благоустройства