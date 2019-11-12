Молодая гонщица на внедорожнике сбила пешехода и протаранила Porshe Panamera на Нижневолжской набережной

Крупное массовое ДТП произошло в Нижнем Новгороде в минувшие выходные по вине молодой и лихой гонщицы. Авария случилась около 02:35 в субботу, 9 ноября 2019 года, возле ночного клуба на Нижневолжской набережной.

- 25-летняя девушка за рулем автомобиля Kia Sportage не справилась с управлением и выехала на встречную полосу. Затем она наехала на пешехода, находившегося на тротуаре, после чего протаранила две Kia Rio, стоявшие на парковке, а также Porsche Panamera, - сообщили в отделе пропаганды безопасности дорожного движения и организационно-аналитической работы УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области.

Больше всего в ДТП пострадал пешеход – молодой мужчина в возрасте 28 лет. Его госпитализировали в больницу имени Семашко, где у него было диагностировано сотрясение мозга, черепно-мозговая травма и сочетанная травма. Сама же виновница происшествия отделалась небольшим сотрясением мозга, и врачи отпустили ее домой после оказания первой медицинской помощи.

В социальных сетях развернулись жаркие обсуждения случившегося. По словам комментаторов, виновница аварии всегда любила погонять на своем автомобиле.

- Вот с ее страницы видос успели записать. Любительница 100+ километров в час была поездить, повилять рулем и выложить свои покатушки в соцсеть. К парню сбитому даже не подошла, а первым делом позвонила и сообщила, что разбила машину, - написал Андрюха Планетный и выложил сториз, на которых видно, как иномарка несется по Нижнему Новгороду.