2019-11-12T13:05:37+03:00
Звезды

Концерт Филиппа Киркорова отменили в Дзержинске по техническим причинам

Рассказываем, что делать с купленными билетами
Анастасия НАЗАРОВА
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Король российской эстрады планировал показать дзержинцам грандиозное шоу «Я+R».Король российской эстрады планировал показать дзержинцам грандиозное шоу «Я+R».Фото: Александр ГЛУЗ
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Грандиозное шоу короля российской эстрады Филиппа Киркорова «Я+R» (6+), на которое дзержинцы планировали пойти 12 ноября, отменено по техническим причинам. Однако отчаиваться зрителям не стоит. Как успокоили организаторы, купленные билеты будут действительны на выступлении артиста в Павлове 13 ноября.

- Для доставки на концерт будет организован автобус от физкультурно-оздоровительного комплекса «Ока» (туда и обратно). Желающие поехать на концерт могут записаться на стойке администраторов, - говорится на сайте ФОКа.

Однако зрители намерены сдать билеты, то сделать это можно в физкультурно-оздоровительном комплексе «Ока». Для этого надо написать заявление и приложить к нему купленный билет. С электронными билетами все несколько проще. Их можно вернуть через сайт, на котором они приобретались.

- Просим прощения за причиненные неудобства, - добавили организаторы.

Добавим, что в рамках ноябрьского тура запланированы также концерты Филиппа Киркорова в Нижнем Новгороде, Арзамасе, Сарове и Выксе.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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