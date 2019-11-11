«Не убрался в арку»: большегруз застрял в центре Нижнего Новгорода

Необычное ДТП случилось в центре Нижнего Новгорода вечером в понедельник, 11 ноября 2019 года – фура «промазала» мимо арки на улице Академика Блохиной. По всей видимости, большегруз должен был проехать на территорию Нижполиграфа, однако что-то пошло не так – в итоге кабина грузовика застряла.

- Буквально полкабины не влезло в проезд. Вроде припаркованные автомобили не пострадали. Пробка скопилась знатная, но, с другой стороны, заторы на этой улице каждый вечер, - рассказал «Комсомольской правде» - Нижний Новгород» очевидец происшествия.

Спустя некоторое время горе-водителю все же удалось выехать – правда, для этого пришлось затормозить движение на обеих полосах.

- Странно, но кабина фуры не пострадала. Значит, все-таки успел водитель вовремя остановиться, - добавил очевидец.