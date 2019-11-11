Пруд в Вознесенском почистили после жалоб в соцсетях

Пруд в рабочем поселке Вознесенское почистили после жалоб местных жителей в социальной сети «ВКонтакте». Гневное сообщение появилось в сообществе «Подслушано Вознесенское» в минувшую субботу, 9 ноября.

- Уважаемая администрация! По улице Полевая сегодня обрезали деревья, а обрезанные кусты покидали в сажалку (так в Вознесенском называют такие небольшие водоемы – прим.ред.) и убирать отказались. Зимой детишки катаются на коньках в том водоеме. Что за бардак такой? Безнаказанным такое действие не должно оставаться, - написал аноним.

- А вот так-то такие вещи можно было бы делать, когда стоит лед. Спилили и убрали, ничего даже вылавливать не придется, - прокомментировал Артем Поляков.

- Там уже и без этих веток помойка, - заметила Маша Зорина.

- Жаловаться нужно, только некуда, везде одни только пустобрехи, - резюмировала Елена Игнатьева.

Вопреки мрачным прогнозам, на сообщение сразу же обратили внимание местные власти. Уже в понедельник чиновники отчитались – кусты из водоема убрали. А заодно и прочий мусор.