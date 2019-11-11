«Дети живут без воды и света»: Жильцам сгоревшего многоквартирного дома предложили восстановить его за свой счет

Двухэтажный деревянный дом № 10 на улице Строителей давно дышал на ладан: покосившиеся перила, обветшавшая крыша и сгнившие полы. Уже несколько лет он числился аварийным, но до расселения было еще далеко. По графику сносить дом должны были только в 2025 году. Однако внезапный пожар сместил все запланированные сроки.

- Пожар вспыхнул около четырех часов ночи 10 ноября, - рассказывает жительница дома Светлана Осинина. – Отчего загорелся дом, пока непонятно – то ли проблемы с проводкой, то ли с газовой плитой. Только в результате пожара пострадали два человека, а остальные остались без крыши над головой.

Во второй половине дома сейчас продолжают жить люди.Фото: СОЦСЕТИ

По словам жильцов, в доме проживает около сотни человек. Владельцы большинства квартир – многодетные семьи. Для большинства из них пожар стал настоящей катастрофой.

- В этом доме 24 квартиры, шесть из них полностью выгорели при пожаре, - рассказала «Комсомолке» Светлана Осинина. – А в остальных продолжают жить люди. Сейчас сгоревшую половину дома полностью отключили от коммуникаций. Во второй половине недавно включили теплоснабжение. И все – дети живут без воды и света!

Как рассказывают местные жители, часть жильцов вынуждена была переехать в хостелы. А остальные так и остались в сгоревших деревяшках. И, по всей вероятности, там они задержатся надолго.

Теперь в стенах дома образовались огромные трещины.Фото: СОЦСЕТИ

- Самое страшное, что дом не собираются расселять и сносить, - рассказала Екатерина Воронова. - Его хотят восстанавливать, причем за счёт жителей. По дому идут две трещины, одна из них проходит прямо через квартиры так что видно всех соседей в других квартирах.

Чтобы прояснить ситуацию, «Комсомольская правда» в Нижнем Новгороде» уже направила запрос в администрацию города Бор.