2019-11-11T15:52:47+03:00
Дом. Семья

«Аномально теплая погода»: Лебединое семейство осталось зимовать в Нижегородской области

Нижегородский фотограф поделился трогательными снимками [фото]
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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Лебединое семейство осталось зимовать в Нижегородской области. ФОТО: Вячеслав ЮсуповЛебединое семейство осталось зимовать в Нижегородской области. ФОТО: Вячеслав Юсупов
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На редкость теплая осень пришлась в этом году по вкусу не только людям, но и птицам. К примеру, лебединое семейство в Вадском районе и вовсе решило не покидать наши края в поисках лучшего места под солнцем. Причем, как рассказывают сами местные жители, лебеди остаются зимовать на здешнем озере третий год подряд.

- Они не улетают вот уже третий год, остаются у нас зимовать на Воклине, - рассказывает Наталья Захарова. – Здесь как раз место выхода подземных вод из карста. Оно не замерзает даже в сильные морозы. Поэтому они здесь каждый год выводят птенцов. Лебеди даже на гербе Вадского района есть.

Лебеди есть даже на гербе Вадского района. ФОТО: Вячеслав Юсупов

Лебеди есть даже на гербе Вадского района. ФОТО: Вячеслав Юсупов

Такая лебединая верность Вадскому району не на шутку растрогала нижегородцев. Правда, многие горожане предположили, что виной всему аномально теплые зимы в регионе. Справедливости ради стоит признать, что знаменитые русские морозы до -30 градусов действительно стали в последние годы редкостью.

- Лебеди сами шарят, когда им улетать, - уверен нижегородец Алексей Малышев.

Лебеди зимуют в Вадском районе уже третий год подряд. ФОТО: Вячеслав Юсупов

Лебеди зимуют в Вадском районе уже третий год подряд. ФОТО: Вячеслав Юсупов

- Любители летней резины, - пошутил над пернатыми Светозар Достоевский.

- Как же они в мороз?! Ни еды, ни крыши, - распереживалась Лариса Хлюпина.

Впрочем, по словам местных жителей, особо переживать за лебедей не стоит – предыдущие две зимы они пережили на озере без особых хлопот.

ИСТОЧНИК KP.RU

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