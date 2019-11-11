Нижегородская «училка» взялась за Андрея Малахова и Ивана Урганта

Героями нового выпуска шоу «Училка vs ТВ» на YouTube стали звезды отечественного телевидения Андрей Малахов и Иван Ургант. А все потому, что ведущие, вероятно, прогуливали уроки русского языка, на которых учителя рассказывали про ударения в именах существительных. При этом блогер Татьяна Гартман отметила, что в русском существует небольшая группа слов, в которых ошибаются практически все. Первым под раздачу попал автор ток-шоу «Привет, Андрей!»

- Ну это просто история. Например, моя жена завсегдатАя клуба «Сибирь», - рассказал Андрей Малахов в шоу «Осторожно, Собчак».

В слове «завсегдатай» проблемный суффикс «-атай». И ударение в нем должно падать на первую «а». Такой же суффикс встречается еще в четырех словах, и везде ударение должно стоять там же: глашатай, соглядатай, ходатай, оратай.

Группа существительных с одним из корней «-провод» тоже у многих вызывает затруднения.

- Житель Красноярска поджег мусоропрОвод, чтобы почистить его, - заявил Иван Ургант в своем ток-шоу на Первом канале.

Хотя правильно говорить мусоропровОд, настаивает «училка». Подобных слов в русском языке около 20 (газопровод, трубопровод, нефтепровод и другие). И у всех них ударение падает на последний слог.

- Все эти проводы что-нибудь обязательно проводят - воду, газ, нефть. Тут провод не причем! Исключение только - электропрОвод, да и то в значении «шнур, кабель», - пояснила Татьяна Гартман.

Отличился также и врач-психиатр Илья Смирнов, выступавший в передаче «Время» на Первом канале.

- У детей-подростков формируется натуральная зависимость от компьютерных игр, которую можно сравнить с алкоголизмом и наркоманИей, - выдал специалист.

«Училку» аж передернуло. Правильно ведь произносить с ударением на вторую «а» - наркомАния.

Напоследок блогер упомянула ведущего программы «Сто к одному» Александра Гуревича, который прямо во время съемок одной из последних передач поинтересовался у редакторов, как правильно: кринка или крынка?

- Почему у нас такое правописание - «кринка»? У нас так принято писать это слово? - спросил ведущий.

Редактор подтвердил: да, все верно. Однако от себя «училка» добавила, что это слово существует в двух вариантах - крынка и кринка. То есть говорить и писать можно и так, и эдак.