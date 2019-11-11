Выбери Мисс и Мистера Первоклашку – 2019

«КП - Нижний Новгород» запускает ежегодный фотоконкурс «Мисс и Мистер Первоклашка-2019». В течение трех недель на нашем сайте будет проводиться голосование, по результатам которого 15 девочек и 15 мальчиков, набравшие большее количество «лайков», выйдут в финал.

Для участия в первом туре нужно скачать анкету, заполнить ее и прислать вместе с несколькими фотографиями ребенка на почту kpnn@phkp.ru. Обаятельно укажите в теме письма слово «Первоклашка». Фотография должна быть вертикальной и весить не более 1,5 МБ. Участники добавляются в голосование каждый день.

Голосование закончится 29 ноября в 17:00. 30 победителей первого этапа будут приглашены уже на очный тур конкурса. Финал пройдет в субботу, 7 декабря, в торговом центре «Индиго». Первоклашки выступят на большой сцене. Каждый из них сможет проявить себя, стать победителем в одной из номинаций и получить подарки. Но, конечно, главной парой вечера выберут только двоих - Мистера и Мисс Первоклашку.

Выбирайте фото и скорее присылайте в нашу редакцию! Кстати, ставить «лайки» за понравившихся участников можно будет каждый день. Удачи, мы за вас болеем! все подробности можно найти в нашей группе Вконтакте.