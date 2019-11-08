«У меня будет собачка!»: Нижегородцы исполнили мечту девочки с ДЦП

Социальные сети творят чудеса! В этом убедилась семья Тычковых, в которой растет четырехлетняя Мирослава с ДЦП. Малышка, вынужденная проходить реабилитацию каждые четыре месяца, мечтает не только о крепком здоровье, но и маленькой собачке, которая станет ей настоящим другом. Мечту Миры исполнили нижегородцы.

Девочка проходит реабилитацию в Нижнем Новгороде каждые четыре месяца.Фото: СОЦСЕТИ

- В нашей семье рождение Мирославочки все ждали с замиранием сердца. Наш первый ребенок, желанный и долгожданный, рожденный в срок, и… родовая травма. В итоге - ДЦП, - рассказала мама девочки Татьяна Коржунова-Тычкова.

Врачи объяснили родителям больной малышки, что для нормального самочувствия ей необходимо жить там, где холодный климат. И семье пришлось переехать из теплой Астрахани в суровый Нижний Тагил. Однако на реабилитацию они ездят в Нижний Новгород, объясняя это тем, что врачи здесь уж больно хорошие. Путешествие на поезде совершают каждые четыре месяца.

Четырехлетней малышке не терпится поскорее увидеть нового друга!Фото: СОЦСЕТИ

- Сначала мы научились глотать, жевать, затем переворачиваться, садиться. Немного заговорили, стали догонять сверстников в умственном развитии. Встали на четвереньки, затем поползли, научились самостоятельно вставать у опоры, потом ходить с передней опорой. А сейчас наше самое большое достижение - это самостоятельные шаги, - сообщила Татьяна.

Родители счастливы - борьба с детским церебральным параличом приносит свои плоды. Только вот весь заработок уходит на лечение Миры. Так, что на маленькие радости совсем не остается денег. Поэтому когда встает вопрос между лечением и подарком, Тычковы, конечно же, выбирают реабилитацию. И мечта ребенка так и остается мечтой.

- Уже год Мирочка просит купить ей маленькую собачку, которая будет верным другом, которая сможет пожалеть и просто побыть рядом, когда больно во время занятий с инструкторами, когда грустно или весело. Естественно, мы не потянем такую покупку, ведь маленькие собачки стоят очень дорого для нас. А большую мы не осилим возить с собой, да и не каждый хозяин квартиры согласится на это, - уверена мама малышки.

Чижик скоро встретится со своими новыми хозяевами.

О мечте дочки родители вспомнили, когда вновь привезли ее в приволжскую столицу на реабилитацию. В первый день интенсива светловолосая девочка сказала: «Мне немножко больно, но я потерплю». Тогда отец и мать решили: нужно действовать! И обратились в паблик «Типичный Нижний» за помощью.

- Друзья, заводчики собак, любой неравнодушный человек, у кого есть возможность подарить или купить Мирославе собаку, отзовитесь! - призвали администраторы паблика. - Для маленького ребенка пес станет верным другом и помощником в борьбе за здоровье. Нужна собачка маленького размера: той-терьер, пудель, чихуахуа. Но можно и беспородную. Малышка будет счастлива! Бережное отношение к животному семья гарантирует.

Четырехлетняя Мирослава с ДЦП мечтала о маленькой собачке.

Осуществить мечту больной девочки решила нижегородка, которая занимается разведением и продажей чихуаха. Собаки этой породы считаются самыми маленькими в мире! То, что надо четырехлетней Мире.

- Наш добрый волшебник уже нашелся. Мирочке подарили чихуахуа, - сообщила Татьяна «Комсомольской правде». - Заводчица написала, что если нам понравится малыш, то она готова его подарить. Мы согласились, не раздумывая! Скоро ему поставят прививки, и мы его заберем.

Родители поспешили обрадовать дочку, и та, услышав, что у нее наконец-то будет собака, запищала от счастья: «Мама, у меня будет собачка!»

- Мирочка начала надевать куртку, чтобы выезжать за щенком. Я ей объяснила, что собачке нужно сделать укольчики. И вот как только их сделают, мы сразу его заберем. Домой поедем вместе с новым другом, - уточнила собеседница «Комсомолки». - Теперь дочка постоянно спрашивает: «А собачке еще не сделали укол?»

Кстати, нового члена семьи Тычковых зовут Чижиком - такую кличку ему дали при рождении. И она Мире понравилась. Девочка уже мечтает, как они все вместе отправятся на поезде домой.

- В Нижний Тагил мы ездим в специальном купе для инвалидов, где только ребенок и сопровождающий. Поэтому у Чижика и Миры будет много места для игр в дороге, - радостно заявила Татьяна.