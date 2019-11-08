2019-11-08T15:40:34+03:00
Общество

Подпиши родителей на «Комсомолку»!

Онлайн-подписку на первое полугодие 2020 года можно оформить, не выходя из дома
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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Подпиши родителей на «Комсомолку»!Подпиши родителей на «Комсомолку»!
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Мы с нашими родителями на многие вещи смотрим одинаково. Но пользуемся мы ими по-разному. Мы смотрим разные передачи и по-другому воспринимаем поездки за город. Мы слушаем разную музыку. Мы смело пробуем все новое и необычное, зато у них гораздо больше выдержки и опыта, чем у нас. Мы любим разные игры. Мы предпочитаем общаться по интернету или телефону, а они грустят, что давно не получали настоящих бумажных писем в конверте.

Мы читаем «Комсомолку» на сайте, а для родителей нет ничего лучше, чем подержать в руках свежий, вкусно пахнущий типографской краской номер газеты. Порадуйте их – оформите подписку на «Комсомольскую правду»! Кстати, сделать это можно буквально за пару минут, не выходя из дома.

«Комсомольская правда-толстушка»! https://podpiska.pochta.ru/press/П3700

130,25 на месяц

«Комсомольская правда-ежедневка»! https://podpiska.pochta.ru/press/П1101

232,81 руб на месяц

Подпиши родителей!.

ИСТОЧНИК KP.RU

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