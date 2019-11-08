Подпиши родителей на «Комсомолку»!

Мы с нашими родителями на многие вещи смотрим одинаково. Но пользуемся мы ими по-разному. Мы смотрим разные передачи и по-другому воспринимаем поездки за город. Мы слушаем разную музыку. Мы смело пробуем все новое и необычное, зато у них гораздо больше выдержки и опыта, чем у нас. Мы любим разные игры. Мы предпочитаем общаться по интернету или телефону, а они грустят, что давно не получали настоящих бумажных писем в конверте.

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