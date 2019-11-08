«Била лбом об парту мальчика-инвалида»: Воспитательницу детского дома обвинили в издевательствах над ребенком

Шокирующее обвинение в адрес воспитательницы детского дома в Балахне на днях появилось в социальных сетях. Сотрудницу образовательного учреждения обвинили в издевательствах над ребенком и жестоком избиении.

- В августе в детский дом поступили двое ребятишек – брат и сестра, 9 и 6 лет, - написал участник группы «Нижний Новгород. Без цензуры». – Оба домашние и тихие. Мальчик очень сильно переживал изъятие из семьи, поэтому мог часами сидеть, глядя в одну точку. Чтобы его расшевелить, одна из воспитательниц стала к нему подсаживаться и помогать с уроками.

Однажды вечером мальчик обратился за помощью к другой воспитательнице детского дома. Однако получил резкий отказ – дескать, делай уроки сам. Но мальчик продолжал настаивать.

- Тогда воспитательница встала, взяла его за руку и несколько раз приложила об пол, после чего оттащила в спальню и оставила там, - продолжает участник группы. - Потом пришла туда со старшим воспитанником, и наблюдала, как тот бьёт мальчика лбом об стену, видимо, в воспитательных целях. После третьего удара сказала: «Достаточно, Коля». И тот отпустил мальчика. Все это происходило на глазах у остальных детей.

По словам автора поста, в таком состоянии ребенок пробыл неделю, после чего у него начались головные боли и непроизвольные движения головой при разговоре.

- Положение спасла приходящая врач, которая отвезла ребенка в местную больницу, где ему диагностировали сотрясение мозга, - продолжает автор обращения. - К слову, двух предыдущих воспитательниц в этой группе уволили за жестокое обращение с детьми. Одна сломала руку девочке-подростку, другая - била лбом об парту мальчика-инвалида, чтобы тот лучше старался при чтении.

Это обвинение вызвало нешуточный резонанс в социальных сетях. Наряду с возмущенными нижегородцами, своими замечаниями о детском доме поделились и выпускники этого учреждения.

- Я жила там достаточно времени, было всякое, но чтобы так издевались над детьми – никогда такого не было. Директор никогда не допустит, чтоб над детьми издевались, особенно воспитатели, - уверена нижегородка Алена Шубарева. - В детском доме все сотрудники образованные, сдержанные, делают все для детей, чтобы им было хорошо. Бывают у детей недопонимания друг с другом, так воспитатели и директор делают всё, чтоб уладить конфликт между детьми.

Схожей точки зрения придерживаются и другие выпускники детского дома. Для многих из них учителя и воспитатели стали наставниками по жизни.

- Прожила в данном учреждении 10 лет, - признается Лидия Киселева. - Было многое: и недопонимание со стороны детей, и со стороны воспитателей. Но никогда конфликтные ситуации не заканчивались рукоприкладством. Я до сих пор советуюсь с воспитателями данного учреждения по каким-либо жизненным ситуациям и ни разу мне не отказали в помощи.

Тем не менее, несмотря на сплошь позитивные отклики со стороны выпускников, в связи с этим обращением была организована проверка.

- По поручению министерства образования, науки и молодежной политики Нижегородской области 1 ноября органом опеки Балахнинского района была проведена оперативная проверка. Описанная ситуация не нашла своего подтверждения, - сообщили «Комсомолке» в региональном министерстве образования. - В ходе проверки из общения с детьми, воспитателями и руководителем учреждения факты, приведенные в статье, не нашли своего подтверждения. Вместе с тем мальчик действительно был госпитализирован 28 октября 2019 года в больницу Балахнинского района. По данным из медицинской карты ребенка диагноз, указанный в статье, не подтвердился.