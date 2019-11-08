2019-11-08T13:28:27+03:00
Происшествия

Таксисты избили до смерти пассажира за отказ платить

Нижегородские следователи возбудили уголовное дело [видео]
Анна МИГАЛОВА
Поделиться:
Комментарии: comments10
Потасовка произошла на улице Генерала Штеменко в Советском районе.Потасовка произошла на улице Генерала Штеменко в Советском районе.Фото: Иван ВИСЛОВ
Изменить размер текста:

Нижегородские таксисты учинили расправу над пассажиром, который отказался платить за поездку. Жестокое избиение 37-летнего мужчины было зафиксировано камерами видеонаблюдения.

В Нижнем Новгороде таксисты до смерти избили клиента.Видео: "Экипаж. Хроника происшествий", телеканал "Волга"

По предварительной версии, водитель пассажирской легковушки привез клиента по указанному адресу. Однако тот сказал, что не будет оплачивать услугу. Между ними возник нешуточный конфликт, в ходе которого стороны дошли до рукоприкладства. В итоге шофер нажал на кнопку SOS, и через некоторое время на место приехала подмога в лице других таксистов. Они бросились колотить пассажира. В какой-то момент он упал на асфальт, вероятно, ударившись головой. Из-за чего впоследствии скончался.

Как «Комсомольской правде» рассказали в пресс-службе СУ СКР по Нижегородской области, инцидент произошел в промежутке между 18.00 и 19.00 6 ноября.

- Никаких подробностей произошедшего накануне вечером нет. Могу лишь сказать, что возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное нанесение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть по неосторожности». Проводится комплекс следственных действий и мероприятий для установления обстоятельств случившегося. Назначена судебно-медицинская экспертиза, - заявил собеседник «Комсомолки».

Добавим, что массовое избиение пассажира случилось на улице Генерала Штеменко в Советском районе.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В Нижнем Новгороде установят памятник Александру Невскому
Канатная дорога восстановила работу в Нижегородской области
Стоматологический комплекс включен в состав «Поездов здоровья»
Нижегородец избил до смерти собутыльника во время посиделки
Старшеклассников из Дзержинска отвезли на «Белое море» и в «Черную дыру»
Военнослужащие осуждены за кражу авиационного керосина в Нижегородской области
Стабильное уличное освещение установили в «Медвежьей долине»
В Лукояновской ЦРБ отсутствовала электронная запись на прием к врачам
Женщина на «Опеле» сбила девятиклассницу в Московском районе
Благоустройство парка «Дубки» в Нижнем Новгороде завершится к декабрю
Мужчина погиб на пожаре из-за неосторожного курения в Московском районе
Уровень Волги поднялся после потепления и обильных осенних дождей
Пропавшие Настя Носкова и Настя Комарова найдены в Нижегородской области
Холодные и пасмурные выходные ожидают нижегородцев
В Нижнем Новгороде проектируют сеть коммуникаций для Нижневолжской набережной
Вероятность возникновения ЧС из-за сильного ветра сохраняется в Нижнем Новгороде
В Урене разыскивается водитель, сбивший девятилетнего мальчика
Госжилинспекция осуществила незаконную проверку нижегородского ДУКа
Глеб Никитин посетил открытие производства «Оргхим» в Малайзии
Строительство детского сада в ЖК «Бурнаковский» завершат в 2019 году
БК «Нижний Новгород» одержал третью победу в Лиге Чемпионов
В Нижнем Новгороде разыскивается водитель, сбивший насмерть пешехода
Возбуждено уголовное дело по факту исчезновения 60-летнего нижегородца
Более 110 незаконных рекламных конструкций убрали в Нижнем Новгороде