Таксисты избили до смерти пассажира за отказ платить

Нижегородские таксисты учинили расправу над пассажиром, который отказался платить за поездку. Жестокое избиение 37-летнего мужчины было зафиксировано камерами видеонаблюдения.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.nnov.kp.ru/video/embed/742589" frameborder="0"></iframe> В Нижнем Новгороде таксисты до смерти избили клиента.Видео: "Экипаж. Хроника происшествий", телеканал "Волга"

По предварительной версии, водитель пассажирской легковушки привез клиента по указанному адресу. Однако тот сказал, что не будет оплачивать услугу. Между ними возник нешуточный конфликт, в ходе которого стороны дошли до рукоприкладства. В итоге шофер нажал на кнопку SOS, и через некоторое время на место приехала подмога в лице других таксистов. Они бросились колотить пассажира. В какой-то момент он упал на асфальт, вероятно, ударившись головой. Из-за чего впоследствии скончался.

Как «Комсомольской правде» рассказали в пресс-службе СУ СКР по Нижегородской области, инцидент произошел в промежутке между 18.00 и 19.00 6 ноября.

- Никаких подробностей произошедшего накануне вечером нет. Могу лишь сказать, что возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное нанесение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть по неосторожности». Проводится комплекс следственных действий и мероприятий для установления обстоятельств случившегося. Назначена судебно-медицинская экспертиза, - заявил собеседник «Комсомолки».

Добавим, что массовое избиение пассажира случилось на улице Генерала Штеменко в Советском районе.