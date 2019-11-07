2019-11-07T13:31:30+03:00
Общество

«Центр СБК» дважды выставил корректировку платежей потребителям «Теплоэнерго»

Проблема коснулась жителей 546 многоквартирных домов Нижнего Новгорода
Анастасия НАЗАРОВА
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Потребители запаниковали, не понимая, откуда такие цифры в платежных документах.Потребители запаниковали, не понимая, откуда такие цифры в платежных документах.Фото: Олег УКЛАДОВ
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Очередной коммунальный скандал чуть было не разгорелся в столице Приволжья. А все из-за ошибки, которую ООО «Центр СБК» допустило при выставлении платежек за октябрь 2019 года. С проблемой столкнулись жители сразу 546 многоквартирных домов, расположенных в разных районах Нижнего Новгорода.

В октябре некоторым жильцам корректировка была начислена дважды. Фото: СОЦСЕТИ

В октябре некоторым жильцам корректировка была начислена дважды.Фото: СОЦСЕТИ

Потребители запаниковали, не понимая, откуда такие цифры в платежных документах. При этом некоторые уверяют, что ошибочные начисления происходят едва ли не ежемесячно.

- Каждый месяц ходим в ДУК писать заявление на перерасчет. А сколько народу просто не смотрит и платит! - возмущается нижегородка Елена Светлова. - Наверное, выход один - обращаться в прокуратуру.

В пресс-службе АО «Теплоэнерго», комментируя эту неприятную ситуацию, сообщили, что с 1 октября ресурсоснабжающая компания расторгла договорные отношения по информационно-расчетному обслуживанию с «Центром СБК» в части начисления платы за теплоснабжение вышеуказанных 546 домов.

- Однако «Центр СБК», не имея поручения от «Теплоэнерго», произвел начисление корректировки по итогам 2018 года и выставила платежи от имени ресурсоснабжающей организации в квитанциях за октябрь 2019 года. Это привело к двойному предъявлению потребителям суммы корректировки к оплате, - пояснили в пресс-службе «Теплоэнерго».

Вместе с тем в ООО «Центр СБК» также прокомментировали историю с задвоением корректировок. По информации компании, распоряжение о прекращении начисления за коммунальные услуги по ряду домов областного центра, не касалось выставления в платежных документах задолженности жителей по неоплаченным начислениям за периоды до 1 октября 2019 года.

- В марте этого года наш информационно-расчетный центр выполнил перерасчет платы за тепловую энергию, фактически потребленную многоквартирными домами в 2018 году, - рассказали в пресс-службе компании. - Данная сумма корректировки в том же расчетном периоде (март 2019 года) учтена на лицевых счетах потребителей как задолженность за оказанные услуги. И с апреля текущего года ежемесячно равными долями (по 1/10 суммы) выставляет потребителям в платежных документах к оплате.

1 ноября АО «Теплоэнерго» распорядилось, чтобы ООО «Центр СБК» прекратило выставление неоплаченной суммы задолженности по годовой корректировке за 2018 год в платежках нижегородцев и вернуло деньги жителям, которые оплатили ее по квитанции за октябрь.

В компании, допустившей ошибку, заявили, что распоряжение ресурсоснабжающей организации будет исполнено ее информационно-расчетным центром. А деньги, оплаченные потребителями по октябрьским платежкам, будут учтены в полном объеме на другие услуги лицевого счета. Это будет отражено в платежных документах за ноябрь.

ВАЖНО!

Если вы получили квитанции от «Центра СБК» и от домоуправляющей компании, где в обеих платежках указана сумма корректировки, оплачивать нужно квитанцию вашей домоуправляющей компании.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Российское правительство предупредило жителей Нижегородской области об очередном повышении тарифов на услуги жилищно-коммунального хозяйства, которое должно произойти в 2020 году. Причем в первом полугодии изменений в платежках не будет. А вот с 1 июля тарифы на холодную и горячую воду, водоотведение, газ, тепло и электричество увеличатся на 4 %. Напомним, что в 2019 году повышение тарифов на услуги ЖКХ было разделено на два этапа. С 1 января цифры увеличились на 1,7 % в связи с изменением ставки НДС. Второй этап стартовал 1 июля. Общий же процент повышения за год не превысил 4,1 %.

КСТАТИ

В июле 2019 года нижегородцы получили две квитанции: одну со старым лицевым счетом, вторую с новым. Причем, по словам горожан, в платежках у них «нарисовались» долги: кто-то «задолжал» 12 рублей, кто-то - 2200 рублей! Пока собственники квартир разбирались, в чем дело, им начали названивать неизвестные с требованием погасить задолженность. Недоумевающие жители обратились к мэру Владимиру Панову. Тот обязал исполнительного директора ДУК Нижегородского района Александра Гундорова остановить действия коллекторского агентства.

Однако позже выяснилось, что жильцов обзванивал робот, а не коллекторы. И то, требование оплатить долги относилось к настоящим должникам.

- И обзвон был только по тем жителям, у кого не был оплачен платеж за июнь! По этическим соображениям не могу назвать конкретные адреса, но у некоторых жителей, обращавшихся в СМИ и выступавших на встрече с мэром, точно были не оплачены июньские квитанции, - рассказал руководитель направления по работе с дебиторской задолженностью Ассоциации ДУКов Нижнего Новгорода Игорь Захаров.

Что же касается технического сбоя, то он действительно имел место. Специалисты объяснили это так: «Случилась кратковременная самоустраняющаяся утрата техническим объектом работоспособности. При передаче данных из одного комплекса в другой произошло искажение данных. Но надо понимать, что это было единожды и в дальнейшем не повторится, потому что в кратчайшие сроки были приняты все необходимые меры».

ИСТОЧНИК KP.RU

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