«Бросили на улице старую и больную»: Нижегородские ветеринары спасли 8-летнюю собачку от рака

Ветеринары из Нижнего Новгорода спасли жизнь маленькой собачке с необычной внешностью по кличке Чуи. Недавно у нее была диагностирована опухоль молочных желез, которая с течением времени начала бы разрастаться.

На днях специалисты госпиталя «Сострадание НН» провели 8-летней Чуи сложную операцию, в ходе которой удалили опухоль. Понимая все риски из-за возраста и болезни собаки, ветеринары взялись за спасение ее жизни. Как сообщается на сайте фонда, все прошло успешно.

- Чуи провела несколько часов в кислородной камере, где спокойно отошла от наркоза и ее забрали на реабилитацию, - подчеркнули сотрудники «Сострадания НН».

Фото: фонд "Сострадание НН"

Оказалось, что незадолго до операции Чуи предали хозяева. Они бросили ее на улице старую и больную. К счастью, мир не без добрых людей, и совсем скоро у малышки появилась передержка. Не исключено, что семья, которая приютила собаку, оставит ее у себя. Деньги на реабилитацию Чуи фонд взял на себя, пока Чуи не пристроят в добрые руки.