2019-11-06T16:11:58+03:00
Происшествия

Элитная многоэтажка трещит по швам в центре Нижнего Новгорода

Ширина раскрытия некоторых трещин достигает 16 мм [фото]
Анастасия НАЗАРОВА
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Огромная трещина образовалась в стене элитного десятиэтажного дома в центре Нижнего Новгорода. Тревогу жители дома № 14 по Ошарской улице забили 5 ноября. На место выехали спасатели МЧС.

Жильцы боятся, что дом может рухнуть в любой момент. Фото: СОЦСЕТИ

Жильцы боятся, что дом может рухнуть в любой момент.Фото: СОЦСЕТИ

Как «Комсомольской правде» рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Нижегородской области, подразделения выезжали, но никакие работы в треснувшем доме не проводили. На тот момент ситуация уже находилась на контроле администрации Нижегородского района и домоуправляющей компании. Их представители также находились на месте.

- Эвакуация жильцов вчера не проводилась. Сегодня должно было состояться заседание комиссии по предупреждению чрезвычайных ситуаций в администрации района, - отметил собеседник «Комсомолки».

Добавим, что кирпичный дом был построен в 2000 году. В нем пять подъездов и 121 квартира. Помимо жилых помещений в здании находятся магазины, офисы и кафе.

«Комсомольская правда - Нижний Новгород» следит за развитием событий.

КОМПЕТЕНТНО

Государственная жилищная инспекция Нижегородской области:

- Совместно с районной администрацией, администрацией города, ГУ МЧС по Нижегородской области, подрядчиком ООО «ГеоСпецТехнология», ТСЖ «Ошара» мы провели комиссионное обследование жилого дома № 14 по Ошарской улице.

В ходе обследования в квартирах, расположенных в части здание, выступающей за основную линию фасада и идущей во всю высоту здания (далее - ризалит), на стенах выявлены трещины, ширина раскрытия некоторых трещин не превышает 16 миллиметров, что допустимо (норма - 20 миллиметров).

На трещинах установлены маяки, обеспечен систематический мониторинг состояния несущих конструкций. Подрядчик занимается капитальным ремонтом опорных конструкций ризалита (заказчик - ТСЖ «Ошара»).

Необходимость введения чрезвычайной ситуации, установления причин образования трещин и оценка угрозы для жильцов дома возможны только после экспертного заключения. Сейчас специализированной организацией, которую наняла ТСЖ «Ошара», проводится экспертиза.

ИСТОЧНИК KP.RU

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