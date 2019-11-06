Слесарь АПЗ Алексей Елисеев награжден Почетной грамотой Минпромторга РФ

Слесарь механосборочных работ цеха №64 Арзамасского приборостроительного завода Алексей Елисеев награжден Почетной грамотой Министерства промышленности и торговли РФ, сообщает пресс-служба АПЗ. По словам старшего мастера участка Дмитрия Чернышова, за 15 лет работы на предприятии Алексей Елисеев добился высоких показателей в слесарном деле и в совершенстве овладел технологией и инструментом.

Алексей Елисеев обрабатывает корпуса на спецтехнику. На каждой детали размером 400х400 мм высверливает около 70 отверстий разного диаметра. В работе использует семь видов инструмента, в том числе микрометры, штангенциркули, лупы.

– Литьевая деталь приходит из цеха №68. Моя задача – подготовить ее к обработке на станке с программным управлением, – поясняет слесарь. – Необходимо провести рихтовку, зачистку, рассверловку, нарезать резьбу и установить кронштейны. В день обрабатываю до десяти таких деталей.

Алексей Елисеев родился в селе Волчиха Горьковской области. Окончил военное училище, служил во Владивостоке и в Дзержинске, а после увольнения из армии работал мотористом, обивщиком мебели и ремонтником. А в 2005 году пришел на АПЗ – стал учеником слесаря МСР в цехе №64. Его наставником стал передовой слесарь Владимир Шадруков. Ученик не подвел учителя – из года в год повышал свое мастерство и разряд. Сегодня он уже сам может научить профессии других.

– Я люблю свою работу. Времени, проведенного на ней, не замечаю. Деталь большая – присесть не дает, – говорит Алексей Сергеевич. – Условия труда у нас хорошие, везде проводится ремонт, устанавливается новая мебель. Руководство уделяет внимание и культуре производства, процессам и оборудованию. Оттого и сам стараюсь внести вклад в большое общее дело – оборону страны.

В свободное от работы время Алексей Сергеевич занимается огородом, зимой ходит в бассейн, катается на лыжах. По его словам, физические нагрузки и спорт помогают жить и работать с охотой.