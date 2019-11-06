Сергей Трофимов: «Пообещал Богу, что не буду пить!»

Сергей Трофимов - явление на российской эстраде. Он уникален не только своим музыкальным и поэтическим дарованием, но и постоянным искренним диалогом со зрителем. Накануне концерта в Нижнем Новгороде «Комсомольская правда» узнала, как певец борется с усталостью, в чем ему приходится себе отказывать и для кого он пишет новые хиты.

«Разгильдяй - высшая ступень эволюции»

- Сергей, прочитала, что одним из пунктов вашего райдера является наличие спортзала. И, судя по вашей физической форме, вы не изменяете полезной привычке заниматься спортом. Как часто проходят тренировки?

- У меня есть тренировочный план, составленный моими друзьями - профессиональными спортсменами, чтобы я поддерживал себя в форме. У нас работа тяжелая. Мы постоянно в дороге. И транспортная усталость побеждает все. Одним из способов снятия этой усталости является спортзал. Занимаюсь, чтобы бодро чувствовать себя на концерте. Необходимость такая.

- При этом в другом интервью вы признались, что валяние на диване - едва ли не самое любимое ваше занятие. Что же вы любите больше - активничать или бездельничать?

- Естественно, больше всего я люблю бездельничать, потому что безделье - это свидетельство всесторонне глубокого развития человека. Его последняя стадия эволюции. Ибо любая энергия стремится к энтропии. А я считаю, что разгильдяй и лентяй вроде Обломова - это высшая ступень человеческой эволюции (смеется).

- Правильно ли я понимаю, что это лишь мечта, которой не суждено сбыться?

- К сожалению, да.

Мама до сих пор следит за творческими успехами взрослого сына!

- В отличие от петербуржца Обломова вы родились в Москве! Что, в общем-то, редкость для российских знаменитостей. Признавайтесь, чувствовали некоторое преимущество перед коллегами, приехавшими покорять столицу из глубинки?

- Отнюдь. Во-первых, я учился в двух институтах, где были собраны студенты со всего Советского союза. Общался с театральной общественностью Рязани, дружил с казахскими поэтами и музыкантами. И могу сказать, что до многих из них москвичам надо было расти и расти. Это такое распространенное заблуждение, что в столице находится все лучшее. На самом деле я считаю, что большие таланты и самые непредвзятые личности находятся в провинции. У них темп жизни другой. Им не нужна видимость успеха, процветания. В провинции все живут достаточно скромно, а в Москве это требование номер один. Публичность - это не то, кто ты есть, а то, как ты выглядишь. К сожалению.

- Коренные москвичи в большинстве своем - люди интеллигентные и воспитанные. Вы считаете себя таковым?

- Не совсем понимаю слово «интеллигентный». Я бы сказал так. В культурном обществе интеллектуалов я бы смог поддержать беседу. А насчет воспитания… Думаю, мама хорошо меня воспитала.

- Честно говоря, производите впечатление скромного человека. Но перед интервью заглянула в ваш Инстаграм и удивилась, увидев аккаунт @zvezdatrof. Кто вам придумал такой «скромный» ник? Это ведь стеб?

- Честно говоря, я в этом вообще не разбираюсь. Мой приятель и коллега по студии Сережа Леттецкий - компьютерный мастер. Взял и придумал такой ник, а я им пользуюсь. Прижился он. Но давайте будем считать, что это стеб.

Скоро автор хитов "Снегири" и "Я скучаю по тебе" приедет с концертом в Нижний Новгород.

«Я нахожусь в прекрасном возрасте»

- 4 ноября вам исполнилось 53 года. Наши поздравления! Кстати, современные психологи уверяют, что у мужчин после пятидесяти наступает вторая молодость. Чувствуете ли вы это по себе? Какие новые горизонты открылись вам после полтинника?

- Я считаю, что нахожусь в прекрасном возрасте, потому что практически тебе еще все подвластно, но ты начинаешь понимать, что большинство из того, что тебе подвластно, тебе уже не нужно (смеется). Наверное, это и есть мудрость.

- Можно подробнее?

- Когда ты молод, поневоле отрицаешь какие-то консервативные ценности, о которых тебе талдычат мамы, бабушки, считая, что ты живешь неправильно. А в пятьдесят понимаешь, что как раз ради этих консервативных ценностей и стоит жить.

- У музыканта Сергея Трофимова внушительная творческая биография. Список достижений длиннющий. Кто из ваших близких ведет летопись, следит за интервью, передачами с вашим участием, новыми хитами? Или так было только в начале вашего творческого пути?

- Естественно, за моим творчеством следит мама. У нее есть записи очень давних песен! Есть еще звукорежиссер Юра Андропов. Мы с ним знакомы лет тридцать, если не больше. Он хранит записи, про которые даже я не знаю. Иногда спрашивает: «Вот помнишь, ты писал то-то?» Я отвечаю: «Нет, не помню». А он: «А ты писал!» (смеется) Летопись выступлений ведут также форумчанин Владимир Рыбкин и мой концертный директор Анна Андрон. Есть еще один человек - моя супруга Настенька. Она занимается редактурой и орфографией всех моих текстов. Она точно знает, где ставить запятые.

Артист признался, что пробует писать песни для своей 11-летней дочки Лизы.

- Вы не только исполнитель, но и автор. Раньше песни вашего сочинения исполняли многие звезды (Лада Дэнс, Вахтанг Кикабидзе, Лев Лещенко и другие). Сегодня пишите для других или все больше для себя?

- Хотел сказать, что не пишу, но потом понял, что совру. Сейчас я пытаюсь писать для своей дочки Лизы. Но это очень тяжело, потому что ей всего одиннадцать. Пробую писать что-то такое, чтобы и со смыслом было, и в то же время не очень грузило. Для этого вынужден слушать кучу молодежного материала. Еще пишу две песни для Стаса Костюшкина (экс-солист группы «Чай вдвоем». - Прим. ред.).

- Каково это, писать песни от лица девочки-подростка?

- Пытаюсь представить, как это мир, отношения между людьми выглядят глазами моей дочки. Приходится погружаться в нее и пытаться рассказать что-то от ее лица. Это достаточно сложный процесс. Но Лиза мне в этом помогает.

«Я никогда не жил по церковному уставу»

- В юности вы два года жили в церкви. Рассказывали даже, что жили тогда по церковному уставу.

- Нет, я никогда не жил по церковному уставу. Есть устав монастырский, а есть иерейский. Я не был ни монахом, ни иереем. Я был певчим регентом в церкви. И по большому счету пришел в церковь, потому что крестился и понимал, что я христианин. А потом пошел в церковь, чтобы узнать изнутри, что такое русское православие. Знаете, я, наверное, был больше этнографом. Мне была интересна обрядовость. Ну и хотелось познакомиться с русским знаменным распевом. Потому что могут меняться политические, исторические конъюнктуры, но старинный знаменный распев ничем не заменишь. Он дает о нашей вере и религии больше представления, чем куча всяких работ религиоведов и философов.

- Сегодня вы живете по какому-то уставу? Что вы себе строго запрещаете?

- Например, не пью спиртные напитки. Я пообещал Богу, что не буду их пить. Еще вместе со своим директором Аней изо всех сил пытаюсь отказаться от сладенького и вкусного на ночь. Это мучительно (смеется). Звоним друг другу, обмениваемся, плачем. Я спрашиваю: «Что сейчас перед тобой?» Аня отвечает: «Котлетка». Говорю: «А передо мной зефиринка». Ну и мы, горестно всхлипывая, ложимся спать, выпив перед этим полстакана кефира.

- А в чем не собираетесь себе отказывать?

- Ни в чем? Никогда? В познании.

- Не могу не спросить про Нижегородскую область, с которой вас связывают давние отношения. Именно здесь который год проходит фестиваль «Сергей Трофимов собирает друзей». Почему притянула именно нижегородчина?

- Фестиваль проводит форум сайта Сергея Трофимова. Я там сам как гость. А началось все с того, что мой старый приятель Игорь Борисов пригласил нас с Настюшей приехать на Свято озеро, посмотреть, как там красиво и здорово. Ну и чтобы заодно познакомиться с батюшкой Виктором (надо было сына Ванюшку крестить). О том, что есть такой батюшка, который на самом деле в бога верит, я слышал не только от Игоря, но и от других людей. Мы с Настюшей поехали, и это место нас покорило. Знаете, есть такие места на земле, куда приезжаешь и понимаешь: это твое место! Так случилось и в деревне Дедово Навашинского района. Я вдруг приехал и понял, что это мое. Даже не знаю, почему.

Потом получилось так, что на майские праздники кто-то из форумчан спросил у меня, куда отправлюсь отдыхать. Я ответил, что поеду в Дедово. Они поинтересовались, нет ли еще мест на этой базе. Сказал: «Вроде бы есть». В общем, люди собрались. Сначала нас было человек пятьдесят. И всем так понравилось, что решили собираться еще и еще. Теперь там куча народу. Там мы не только поем, но играем в волейбол и устраиваем всякие тематические демонстрации. В общем, это что-то похожее на пионерский лагерь.

- 12 ноября вы выступите в Нижнем Новгороде (12+). Скажите пару слов о местной публике.

- Нижегородская публика - это особая статья. Это люди такого душевного накала! Они открытые, честные. Каждый раз выступать перед ними - большая ответственность. И если выступление удается - это высшая степень наслаждения для меня.