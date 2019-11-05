2019-11-05T16:01:08+03:00
Общество

Завершено благоустройство сквера имени Жукова в Нижнем Новгороде

До конца текущей недели в зоне отдыха планируется поставить комфортабельные лавки
Валентин ШАРИКОВ
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Фото: СОЦСЕТИФото: СОЦСЕТИ
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Завершено благоустройство сквера имени Жукова, который расположен в Нижегородском районе Нижнего Новгорода. Об этом сообщил мэр города в своем аккаунте в социальной сети Facebook во вторник, 5 ноября.

По словам Панова, в сквере было установлено новое освещение, изменено покрытие дорожек, а также уложен газон. Кроме того, до конца текущей недели в зоне отдыха планируется поставить комфортабельные лавки.

Фото: СОЦСЕТИ

Фото: СОЦСЕТИ

- Благоустройство еще одного общественного пространства в Нижнем завершено. До конца недели поставим удобные лавочки, - написал в Facebook глава Нижнего Новгорода.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что сквер имени Жукова был открыт после обновления в День народного единства, 4 ноября. Объект был отремонтирован в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» (ФКГС).

В сквере обустроили бортовой камень уложили брусчатку, рулонный газон и новые урны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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