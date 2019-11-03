Неизвестный напал с топором на припаркованный у дома автомобиль в Арзамасе. Видео с камеры видеонаблюдения, появившееся в соцсетях, вызвало бурную реакцию у общественности.

В Арзамасе мужчина порубил топором припаркованный автомобиль.

На кадрах видно, как лысый мужчина вышел из подъезда жилого дома с топором в руках. Передвигался он медленно, осматривая автомобили вокруг. Остановился, немного подумал и продолжил движение. Следом - кадры с другой камеры видеонаблюдения (вероятно, она установлена у соседнего подъезда). Мужчина с топором подошел к белой иномарке и ударил по левому переднему колесу. Тут же сработала сигнализация. Выпустив пар, неизвестный направился к скамейке у подъезда. Немного постояв, вернулся к своей «жертве» и вновь нанес несколько ударов топором.

Подписчики паблика «Мой Арзамас» принялись гадать, зачем кому-то понадобилось нападать с топором на припаркованные машины. Некоторые посчитали удачей, что под горячую руку ему не попались живые существа.

- Обострение позднее осеннее, - написала Евгения Наумова.

- Хорошо, что люди навстречу не попались, - добавила Елена Романова.

- И ведь надо! Самый дорогой автомобиль выбрал, - подметила Анюта Анисимова.

Вместе с тем в полиции сообщили, что личность мужчины, порубившего иномарку, установлена. Однако пока не решено, по какой статье можно его привлечь к ответственности.