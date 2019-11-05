В Нижнем Новгороде появится социальное такси для маломобильных пассажиров

В Нижнем Новгороде до конца 2019 года появится социальное такси для инвалидов-колясочников. Сервис для маломобильных пассажиров запускает Яндекс.Такси совместно с администрацией Нижнего Новгорода. В социальном проекте участвует Горьковский автозавод: автомобильный гигант изготовит пять микроавтобусов «Газель NEХT», оборудованных для комфортной перевозки маломобильных пассажиров.

Машины Яндекс.Такси будут перевозить их по тарифу «Специальный». Нижний Новгород станет вторым российским регионом, в котором появятся такси для людей с ограничениями по здоровью. Социальное такси уже работает в Екатеринбурге, а после запуска проекта в Нижнем Новогороде тариф «Специальный» будут постепенно вводить по всей стране.

- Город должен быть удобным для всех нижегородцев, - подчеркивает мэр Нижнего Новгорода Владимир Панов. - Для того чтобы горожанам с ограниченными возможностями было комфортно передвигаться, в Нижнем Новгороде действует «Социальное такси», кроме того, мы закупаем новые низкопольные автобусы для пассажирских перевозок. Это будет большим плюсом, когда в нашем областном центре будет еще одна альтернатива для их передвижения - наличие специального такси.

Микроавтобусы «Газель NEХT» для Яндекс.Такси специально спроектированы под нужды маломобильных пассажиров: машины оборудованы электрогидроподъемником с пультом управления для инвалидной коляски. Во время движения она надежно закрепляется в салоне. Конструкция автомобиля позволяет пассажиру всю дорогу оставаться в коляске, что очень важно для людей, которым по состоянию здоровья нельзя пересаживаться. Места в просторном салоне хватит не только для пассажира на коляске, но и для его сопровождающих - до семи человек. Особое внимание уделяется комфорту клиента такси: специальные настройки подвески обеспечивают плавность хода даже на дорогах с неровным покрытием.

- ГАЗ имеет большой опыт изготовления автомобилей со специальными возможностями для социальных служб, медицинских учреждений, - подчеркивает Олег Марков, директор по реализации и маркетингу Горьковского автозавода. - Наши инженеры тесно взаимодействуют с представителями общественных организаций и с медиками при создании транспорта для комфортных поездок маломобильных пассажиров. Социальное такси расширяет возможности активного образа жизни для маломобильных граждан, обеспечивая поездки по индивидуальным маршрутам. После старта проекта в Нижнем Новгороде мы планируем совместно с компанией «Яндекс» внедрить его и в других регионах страны.

Водители Яндекс.Такси, работающие по тарифу «Специальный», проходят курс обучения и знают, как правильно обращаться с пассажиром и коляской. Приезжая на вызов, таксист помогает клиенту удобно разместиться в салоне и покинуть его, когда машина добралась до пункта назначения.

- Мы планируем и дальше участвовать в организации и развитии поездок людям, которым нужен специально оборудованный автомобиль, а также их родным и близким, - отмечает директор по стратегическим направлениям Яндекса Алексей Федотов. - Мы уверены, что технологии помогут людям, требующим повышенного внимания, жить в доступной среде, пользоваться комфортными сервисами, оставаться включенными в социальную жизнь.