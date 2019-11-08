Самый выгодный день в году: Сбербанк отметит День рождения скидками и подарками

11 и 12 ноября Сбербанк проведет для клиентов акцию «Зеленый день», приуроченную к своему 178-летию. Это будет самый выгодный день в году. Повышенная ставка по вкладам, скидки на ипотеку и потребительские кредиты, оплата штрафов без комиссии и возврат до 100% бонусов СПАСИБО – лишь малая часть того, что подготовил для россиян главный банк страны.

Как отметил в ходе пресс-конференции управляющий Головным отделением Сбербанка по Нижегородской области Сергей Алимов, проведение акции «Зеленый день» уже стало доброй традицией.

- Вместо того, чтобы получать подарки в свой День рождения, мы приняли решение их дарить. В 2018 году акция получила очень хороший отклик со стороны партнеров и клиентов Сбербанка: больше 2,5 миллионов жителей России воспользовались уникальными предложениями. Это не может не радовать, - подчеркнул Сергей Алимов.

Более 150 компаний из разных областей торговли и сферы услуг предложат клиентам Сбербанка специальные условия, которыми можно будет воспользоваться только в течение двух дней.

Что же получат клиенты Сбербанка?

- потребительский кредит со ставкой 11,1% годовых

- скидки до 17,8% в «ДомКлик» на покупку квартир в жилых комплексах от 611 застройщиков

- оплаты штрафов за нарушение ПДД в Сбербанк Онлайн без комиссии

- скидку 50% на все пакеты услуг по расчетно-кассовому обслуживанию для новых корпоративных клиентов

- возврат до 100% бонусов СПАСИБО за покупки в рамках акции у партнеров программы лояльности

- скидку до 50% на ряд страховых продуктов СК «Сбербанк страхование» и СК «Сбербанк страхование жизни».

На два дня Сбербанк отменит комиссии на переводы в Европу, предоставит автокредит со скидкой 1% и установит специальный курс обмена валюты! Такого еще не было.

У компаний экосистемы Сбербанка тоже есть для россиян вкусные предложения. Например, скидка 45% на первый заказ в Delivery Club, бесплатная подписка до конца года на онлайн-кинотеатр Okko, спецусловия на приобретение автомобилей в лизинг, образовательные курсы «120 секунд» для предпринимателей со скидкой 65% в «Деловой среде», скидки до 20% на поездки в сервисе заказа такси «Ситимобил», консультации врачей со скидкой до 24% в медицинском сервисе DocDoc, а также выгодная распродажа на маркетплейсе «Беру!».

Партнеры акции «Зеленый день» - крупнейшие торговые сети, интернет-магазины, аптеки и компании – также подготовили скидки. Россияне смогут еще больше экономить в любимых магазинах, среди которых «Магнит», «Ламода», «Эльдорадо», «Адамас», «Иль дэ Ботэ», «Дочки-сыночки», Samsung и многие другие. А на автозаправках «Газпром нефть» можно будет получить скидку два рубля с каждого литра при заправке на 30 литров».

Кстати, для корпоративных клиентов акция будет длиться с 11 по 17 ноября. В эти дни Сбербанк готов предоставить им бизнес-карту с кешбэком 10%, скидку на автомобили по сниженной ставке лизинга до 30%, а также 50% скидки на все пакеты услуг.

Скидки для нижегородцев

Среди партнеров Сбербанка есть и нижегородские компании, которые тоже поддержат акцию «Зеленый день» и подарят жителям скидки.

11 и 12 ноября нижегородцы смогут воспользоваться следующими предложениями:

- 15% на пиццу в сети магазинов «Spar»

- 17,8% на лечебную косметику в аптеках «Фармани» и в сети аптек «Аптечество»

- 17,8% на оптику в салонах «Оптима»

- 20% на ювелирные изделия в магазинах SENAT

- 20% по счету в сети ресторанов «Еда и культура»

- 1% при обращении в офис продаж застройщика «Каскад»

- 10% при обращении в офис продаж застройщика «Андор»

- 2% при обращении в офис продаж застройщика «Каркас Монолит».

Как получить скидку?

Чтобы принять участие в акции «Зеленый день» и воспользоваться выгодными предложениями от Сбербанка и его партнеров, нужно зайти на сайт и нажать «Получить скидки». Откроется окно, где нужно ввести свой логин и пароль (универсальные, как для входа в Сбербанк Онлайн). После этого у вас откроется Серебряная категория (доступ к двум промокодам).Чтобы перейти на Золотой уровень, необходимо пройти небольшой опрос и указать электронный адрес. Чтобы открыть «изумрудную» категорию, нужно отправить друзьям ссылку на сайт «Зелёного дня», которая будет сгенерирована специально для вашего аккаунта. Как только по вашей ссылке авторизуется хотя бы один пользователь, «изумрудная» категория будет открыта. Ссылкой также можно делиться в соцсетях.

Все подробности и условия проведения акции можно найти на сайте https://www.sberbank.ru/178