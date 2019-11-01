Блог из-под земли: Машинист нижегородского метро рассказывает о тайнах «подземки» в своем Instagram

Как много вы знаете о работе метро? Не о станциях, интервалах движения и времени работы, а именно о закулисье: как устроены тоннели, о чем думают машинисты и где находится то самое депо, о котором мы слышим, когда выходим из вагона на конечной станции.

Один из машинистов, который работает в нижегородской «подземке» рассказывает обо всем этом в своем блоге в Instagram. Уже пять лет молодой человек строго анонимно ведет страницу, на которую подписались несколько десятков человек.

«Комсомольская правда» связалась с ним, чтобы взять интервью и узнать больше о его необычном блоге. Однако машинист отказался называть свое имя и рассказывать подробности. Он предпочитает вести страницу строго анонимно.

В каждой публикации инкогнито, знающий работу метро изнутри, делится красивыми снимками мест, спрятанных от глаз людей: вот цех подъемного моста на Пролетарке, вот рельсы депо, укрытые снегом, а вот подписчики пытаются разгадать тайну числа 73 в тоннеле.

subway_driver Что машинист видит перед сном. #метро #метрополитен #нижегородский_метрополитен #поезд #метропоезд #электропоезд #депо #metropoliten #subway #underground #trainspotting

subway_driver Каждый тоннель опутывают километры проводов и кабелей. Освещение, связь, энергоснабжение, централизация. Иногда они выглядят так. #метро #подземка #поезд #тоннель #метрополитен #нижегородский_метрополитен #метро_нино #метрофото #кабель #underground #subway #metropoliten

Машинист стал необычным блогером – желает спокойной ночи и доброго утра из своей кабины, говорит об интересных фактах метро и даже зовет граждан на экскурсии в «подземку».