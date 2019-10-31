21-летняя Юлия Розова пропала в Нижнем Новгороде. Сообщение об этом было опубликовано в социальной сети поисково-спасательным отрядома «Волонтер-НН» в четверг, 31 октября.

Согласно имеющейся у поисковиков информации, девушка пропала после того, как вышла в 3 часа 30 минут 30 октября из дома в садоводческом некоммерческом товариществе «имени 40 Победы» и до сих пор не выходит на связь.

Рост пропавшей составляет 160 сантиметров, телосложение – худощавое. У Юлии Розовой темные волосы и карие глаза.

В ночь исчезновения нижегородка было одета в куртку золотого цвета, черные штаны и белые кеды. При себе имела черный портфель.

Волонтеры поисково-спасательной группы просят всех тех, кто готов отправиться на поиски Юлии Розовой или осведомлен о местонахождении девушки, сообщить об этом по телефону 8 (831) 291-51-51 или в правоохранительные органы по номеру 102.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что 23 октября в Нижнем Новгороде был найден пропавший 19-летний Игорь Гудиев.