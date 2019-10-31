2019-10-31T14:58:42+03:00
Общество

«Жуткие дороги к знаниям»: Нижегородцы присоединились к акции #ДойтиДоШколы после жестокого убийства школьницы в Саратове

Взволнованные родители показали, какими путями их дети ходят на уроки [фото]
Юлия ИСАЕВА
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Уже вторую неделю нижегородские паблики пестрят публикациями с дорогами к школамУже вторую неделю нижегородские паблики пестрят публикациями с дорогами к школамФото: СОЦСЕТИ
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Жестокое убийство девятилетней школьницы в Саратове вызвало волну беспокойств по всей стране. Третьеклассница вместе с подружкой ходила на уроки через лабиринт старых кирпичных гаражей, а 9 октября отправилась в школу одна. И больше девочку никто не видел живой. Ее тело было найдено в одном из гаражей.

Убийцу задержали – как выяснилось, он задушил беззащитную Лизу шнурком. После этого в социальных сетях была запущена акция #ДойтиДоШколы, к которой присоединились и нижегородцы. Ее суть в следующем: привлечь внимание чиновников и правоохранителей и показать, по каким дорогам российские дети ходят на уроки. Ведь опасных мест из гаражей, темных парков, страшных переулков очень много.

Уже вторую неделю нижегородские паблики пестрят публикациями на эту тему.

Первый пост датируется 17 октября. В нем местные жители рассказывают о пути к школе №101 Ленинского района.

- Дорога со стороны улицы Фабричной освещена только до середины. В неосвещенном месте она проходит мимо гаражного массива с разрушенной лестницей и торчащей арматурой. Подходы к корпусу начальной школы №101 на улице Мичурина вообще не имеют тротуара, он обрывается у конца забора школы и дальше все дети идут прямо по проезжей части. Даже пешеходный переход нарисован куда-то в кусты! – жалуются нижегородцы.

Дорога до школы №101 Фото: СОЦСЕТИ

Дорога до школы №101Фото: СОЦСЕТИ

Под этим постом уже дала обратную связь администрация Нижнего Новгорода. Власти пообещали, что отремонтируют лестницу и построят тротуар, но в следующем году.

Дорога до школы №101 Фото: СОЦСЕТИ

Дорога до школы №101Фото: СОЦСЕТИ

На следующий день интернет-пользователи обсудили дорогу до школы и детсада в деревне Хватково Богородского района.

- Идти 800 метров, но их надо пройти по грязи, это даже не обочина, а месиво из глины и всего на свете. По дороге мчатся фуры со стройматериалами, которые вылетают из кузова направо и налево. Машины обгоняют и делают аварийные ситуации там, где ходят люди, - гласит сообщение.

Богородский район, деревня Хватково Фото: СОЦСЕТИ

Богородский район, деревня ХватковоФото: СОЦСЕТИ

Похожая ситуация и в Арзамасском районе.

- Дорога к школе возможна только вот по таким узким и грязным обочинам, приходится идти по дороге. Тротуаров у нас нет, как и ограничений скорости, но есть отличное асфальтное покрытие, по которому водители не стыдясь «жмут сотку»! Детей просто могут сбить по такой дороге и на такой скорости. На последнем фото видно, как водитель не справился с управлением и снёс, припаркованные на обочине машины и это - не единичный случай. Пока это только машины и дома, неужели нужна человеческая смерть, чтобы построить тротуары! – возмущается женщина.

село Красного Арзамасского района Фото: СОЦСЕТИ

село Красного Арзамасского районаФото: СОЦСЕТИ

А вот жители Канавинского района Нижнего Новгорода недовольны дорогой к школе №176. По их словам, там нет ни одного фонаря, построены гаражи, а на обочине открытые люки.

- Просим сделать освещение на этом участке дороги. А дальше напротив дома № 32 дорога вся разбита, ходить невозможно. Дети падают очень часто! – просят родители.

Дороге в школу №176 Фото: СОЦСЕТИ

Дороге в школу №176Фото: СОЦСЕТИ

Дороге в школу №176 Фото: СОЦСЕТИ

Дороге в школу №176Фото: СОЦСЕТИ

Ужас вызывает и дорога по улице Глеба Успенского к школам №175 и 177.

- Путь идет через гаражи, кусты, пустыри. Место не освещённое, фонарей нет вообще. Дети ходят мимо этого безобразия каждый день. Вечером там ходить вообще невозможно, идёшь на ощупь! – ругаются местные жители.

Путь к школам №175 и №177 Фото: СОЦСЕТИ

Путь к школам №175 и №177Фото: СОЦСЕТИ

Путь к школам №175 и №177 Фото: СОЦСЕТИ

Путь к школам №175 и №177Фото: СОЦСЕТИ

В ответ на это мэрия Нижнего Новгорода подчеркнула, что для того, чтобы был рассмотрен вопрос внесения в план перспективного строительства строительство новой линии освещения, необходимо написать обращение в администрацию района или в департамент строительства администрации. И тогда вопрос будет решен.

На улице Кемеровской тоже беспорядок.

- Это путь к школе №154 идет через гаражи, кусты, рельсы и это вблизи самой центральной улицы города — проспект Гагарина. Место неосвещённое, фонарей нет вообще. Как говорится, не дороги, а направления. Дети ходят мимо этого безобразия каждый день. Вечером там ходить вообще невозможно, - говорится в посте.

Путь к школе №154 Фото: СОЦСЕТИ

Путь к школе №154Фото: СОЦСЕТИ

Путь к школе №154 Фото: СОЦСЕТИ

Путь к школе №154Фото: СОЦСЕТИ

На Машинной улице не лучше.

- Сормовский район, школа №79. Дети со всего района ходят туда вечером в секции. Освещения нет, пешеходного перехода нет, рядом стоянка, кусты, гаражи, пустырь. Несмотря на строительство нового ЖК поблизости, дорожки абсолютно темные. Провожаем, конечно, но и взрослому там идти страшно! – делятся жители.

Путь к школе №79 Фото: СОЦСЕТИ

Путь к школе №79Фото: СОЦСЕТИ

Путь к школе №79 Фото: СОЦСЕТИ

Путь к школе №79Фото: СОЦСЕТИ

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ИСТОЧНИК KP.RU

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