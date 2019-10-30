Оплата электроэнергии: В Нижегородской области набирают популярность передвижные пункты платежей за свет

Небольшая деревенька Золино в Володарском районе хоть и находится в нескольких километрах от районного центра, но благами цивилизации похвастать не может. Здесь нет ни почты, ни домоуправляющей компании, ни банка. Чтобы оплатить счета за коммунальные услуги ее жителям приходится идти по три километра через лес до соседнего поселка Новосмолинский или добираться туда на такси за 500 рублей. Единственное, что соединяет эту деревню с «большой землей» - это мобильный офис ПАО «ТНС энерго НН», приезжающий сюда раз в месяц.

- Для нас каждый приезд этого офиса – настоящее событие, - рассказывает жительница деревни Татьяна Галкина. – Здесь мы всегда можем и передать показания за свет, и оплатить счета, и задать все интересующие нас вопросы. Это, конечно, очень удобно!

По нижегородским деревням мобильные офисы «ТНС энерго НН» курсируют с сентября 2017 года. За это время жители самых отдаленных уголков нашего региона успели привыкнуть к новому удобному сервису.

В мобильном офисе клиенты могут получить полный спектр услугФото: Роман ИГНАТЬЕВ

- Каждый месяц мы приезжаем в конкретный населенный пункт примерно в одни и те же числа, поэтому люди нас уже ждут, - рассказывает специалист мобильного офиса ПАО «ТНС энерго НН» Наталья Сорокина. – В день бывает до 55 клиентов. В основном, приходят люди пожилого возраста, чтобы передать показания и оплатить счет. Но вообще в нашем мобильном офисе можно получить все возможные услуги: оформить договор, перевести лицевой счет на свое имя, внести любые изменения по количеству зарегистрированных лиц. По сути, мы проводим ту же работу, что в любом стационарном пункте.

Каждый мобильный офис ориентирован на конкретное отделение компании. Сейчас такие передвижные пункты колесят по Володарскому, Кстовскому, Городецкому, Балахнинскому и другим районам Нижегородской области.

- За прошлый год мобильные офисы ПАО «ТНС энерго НН» посетили свыше 570 населенных пунктов Нижегородской области, - рассказали специалисты ПАО «ТНС энерго НН». - Воспользоваться услугами сервиса смогли порядка 14 000 клиентов энергосбытовой компании, многие из которых проживают в наиболее отдаленных населенных пунктах Нижегородской области.

С каждым годом число клиентов таких передвижных Центров обслуживания увеличивается. Причем популярны они не только в дальних деревнях, но и на территории районных центров, где нет стационарных офисов ПАО «ТНС энерго НН».

Каждый мобильный офис ориентирован на конкретное отделение компанииФото: Роман ИГНАТЬЕВ

- За последний год посещаемость мобильных офисов выросла в разы, - отметила советник генерального директора по качеству клиентского обслуживания и сервисам ПАО «ТНС энерго НН» Татьяна Печерская. – Это значит, что у клиентов нашей компании есть возможность решать все вопросы по энергоснабжению в любом удобном для них формате: Центре обслуживания клиентов, мобильном офисе или дистанционно на сайте компании nn.tns-e.ru.

КСТАТИ

Какие услуги можно получить в ПАО «ТНС энерго НН»?

- заключить договор энергоснабжения (открыть или закрыть лицевой счет)

- внести изменения в лицевой счёт

- подключить электронную квитанцию

- оплатить счёт за электроэнергию

- передать показания счётчика

- получить консультацию по расчётам в квитанции

- задать любой вопрос по своему лицевому счёту

- зарегистрироваться в личном кабинете

- подключить мобильное приложения «ТНС энерго» для Android

СПРАВКА

«Мобильный офис» — полностью оборудованный передвижной Центр обслуживания клиентов ПАО «ТНС энерго НН». Он отвечает всем современным требованиям и предоставляет все услуги, связанные с энергоснабжением.