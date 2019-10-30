2019-10-30T10:15:50+03:00
Общество

Оплата электроэнергии: В Нижегородской области набирают популярность передвижные пункты платежей за свет

Мобильные офисы "ТНС энерго НН" предлагают клиентам полный спектр услуг
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
Поделиться:
Благодаря мобильным офисам жители смогут платить за свет прямо в деревнеБлагодаря мобильным офисам жители смогут платить за свет прямо в деревнеФото: Роман ИГНАТЬЕВ
Изменить размер текста:

Небольшая деревенька Золино в Володарском районе хоть и находится в нескольких километрах от районного центра, но благами цивилизации похвастать не может. Здесь нет ни почты, ни домоуправляющей компании, ни банка. Чтобы оплатить счета за коммунальные услуги ее жителям приходится идти по три километра через лес до соседнего поселка Новосмолинский или добираться туда на такси за 500 рублей. Единственное, что соединяет эту деревню с «большой землей» - это мобильный офис ПАО «ТНС энерго НН», приезжающий сюда раз в месяц.

- Для нас каждый приезд этого офиса – настоящее событие, - рассказывает жительница деревни Татьяна Галкина. – Здесь мы всегда можем и передать показания за свет, и оплатить счета, и задать все интересующие нас вопросы. Это, конечно, очень удобно!

По нижегородским деревням мобильные офисы «ТНС энерго НН» курсируют с сентября 2017 года. За это время жители самых отдаленных уголков нашего региона успели привыкнуть к новому удобному сервису.

В мобильном офисе клиенты могут получить полный спектр услуг Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

В мобильном офисе клиенты могут получить полный спектр услугФото: Роман ИГНАТЬЕВ

- Каждый месяц мы приезжаем в конкретный населенный пункт примерно в одни и те же числа, поэтому люди нас уже ждут, - рассказывает специалист мобильного офиса ПАО «ТНС энерго НН» Наталья Сорокина. – В день бывает до 55 клиентов. В основном, приходят люди пожилого возраста, чтобы передать показания и оплатить счет. Но вообще в нашем мобильном офисе можно получить все возможные услуги: оформить договор, перевести лицевой счет на свое имя, внести любые изменения по количеству зарегистрированных лиц. По сути, мы проводим ту же работу, что в любом стационарном пункте.

Каждый мобильный офис ориентирован на конкретное отделение компании. Сейчас такие передвижные пункты колесят по Володарскому, Кстовскому, Городецкому, Балахнинскому и другим районам Нижегородской области.

- За прошлый год мобильные офисы ПАО «ТНС энерго НН» посетили свыше 570 населенных пунктов Нижегородской области, - рассказали специалисты ПАО «ТНС энерго НН». - Воспользоваться услугами сервиса смогли порядка 14 000 клиентов энергосбытовой компании, многие из которых проживают в наиболее отдаленных населенных пунктах Нижегородской области.

С каждым годом число клиентов таких передвижных Центров обслуживания увеличивается. Причем популярны они не только в дальних деревнях, но и на территории районных центров, где нет стационарных офисов ПАО «ТНС энерго НН».

Каждый мобильный офис ориентирован на конкретное отделение компании Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Каждый мобильный офис ориентирован на конкретное отделение компанииФото: Роман ИГНАТЬЕВ

- За последний год посещаемость мобильных офисов выросла в разы, - отметила советник генерального директора по качеству клиентского обслуживания и сервисам ПАО «ТНС энерго НН» Татьяна Печерская. – Это значит, что у клиентов нашей компании есть возможность решать все вопросы по энергоснабжению в любом удобном для них формате: Центре обслуживания клиентов, мобильном офисе или дистанционно на сайте компании nn.tns-e.ru.

КСТАТИ

Какие услуги можно получить в ПАО «ТНС энерго НН»?

- заключить договор энергоснабжения (открыть или закрыть лицевой счет)

- внести изменения в лицевой счёт

- подключить электронную квитанцию

- оплатить счёт за электроэнергию

- передать показания счётчика

- получить консультацию по расчётам в квитанции

- задать любой вопрос по своему лицевому счёту

- зарегистрироваться в личном кабинете

- подключить мобильное приложения «ТНС энерго» для Android

СПРАВКА

«Мобильный офис» — полностью оборудованный передвижной Центр обслуживания клиентов ПАО «ТНС энерго НН». Он отвечает всем современным требованиям и предоставляет все услуги, связанные с энергоснабжением.

Сейчас такие передвижные пункты колесят по Володарскому, Кстовскому, Городецкому, Балахнинскому и другим районам Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Сейчас такие передвижные пункты колесят по Володарскому, Кстовскому, Городецкому, Балахнинскому и другим районамФото: Роман ИГНАТЬЕВ

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Юрий Грымов: «Телевидение должно поднять образовательный аспект»
Сценарист, продюсер, режиссер московского драматического театра «Модерн» Юрий Грымов рассказал в проекте «Герои Волги» о государственной политике в кинематографе, изменении рекламного рынка, театре и You Tube
Министр правительства и руководитель Департамента здравоохранения Хрипун Алексей Иванович: борьба с онкологическими заболеваниями – приоритет медицины Москвы
В Москве проходит традиционная акция скрининга рака молочной железы, приуроченная к Всемирному дню борьбы с раком груди
Как губернатор и его Семья стали Хозяевами региона. Но споткнулись о маленького прокурора
Обозреватель «КП» Владимир Ворсобин - об истории, которая могла произойти в любой области и республике страны. И во многих - происходит. Поэтому каждый наверняка увидит (полностью или штрихами) здесь и отражение своего региона
7 правил экологичного поведения на дорогах
Экология - это не только охрана окружающей среды. В широком смысле это попытка сделать честными и прозрачными взаимоотношения с внешним миром, другими людьми и с самим собой. Такой разумный стиль поведения сейчас становится все более популярным
Новости 24
Взявшая декретный отпуск нижегородка стала наркокурьером
Пьяный нижегородец изрезал лицо своего соседа ножом
Нижегородцам покажут салют за миллион рублей в День народного единства
Смертельная авария произошла в Борском районе 29 октября
Движение перекроют на участке улицы Красных зорь в Нижнем Новгороде
Портал «Антиснег» снова заработал в Нижнем Новгороде
Около 700 нижегородских детей-сирот обеспечат жильем в 2019 году
ХК «Торпедо» одолел ярославкий «Локомотив» в домашнем матче
Более 230 тонн мусора убрали на Мещерском озере
Электроснабжение в Нижегородской области было полностью восстановлено к утру 29 октября
Новое оборудование стали использовать в нижегородском онкодиспансере
Древний фуникулер откопали в нижегородском кремле
Рецидивист украл 4 батона колбасы и 14 шоколадок в Нижнем Новгороде
На Черном пруду устанавливают 125-метровую скамью-настил
Инициатива о возвращении прямых выборов мэра внесена в ЗСНО
На улице Лескова отремонтировали двор и установили детскую площадку
Третьеклассница попала под колеса «Ниссана» в Автозаводском районе
Руководителя подразделения нижегородского Фонда капремонта судят за получение взятки
Минстрой отменил разрешение на строительство возле дома Алексеева
Заявки на IV нижегородский конкурс «IT-проект года» принимаются до 10 ноября